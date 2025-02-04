https://ria.ru/20250204/indiya-1997382577.html

Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты

Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты - РИА Новости, 04.02.2025

Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты

Индия подписала с Россией контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет, сообщил официальный представитель Минобороны республики в соцсети X. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:32:00+03:00

2025-02-04T19:32:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев — РИА Новости. Индия подписала с Россией контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет, сообщил официальный представитель Минобороны республики в соцсети X."Министерство обороны (Индии. — Прим. ред.) сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели", — заявил он.Как отметили в ведомстве, это позволит значительно увеличить боевые возможности подводного флота ВМФ Индии.При этом название ракет Минобороны страны не уточнило.В 2000 году Россия и Индия подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а в 2010-м повысили его до уровня особо привилегированного. В ноябре прошлого года состоялось заседания рабочей группы по военному сотрудничеству, на котором военное руководство двух стран договорилось о расширении взаимодействия в оборонной сфере, в том числе в области проведения совместных учений.Как отмечал глава Минобороны России Андрей Белоусов, о беспрецедентном уровне доверия между Москвой и Нью-Дели говорят интенсивность и глубина военного и военно-технического взаимодействия, которое имеет большие перспективы роста.

https://ria.ru/20241220/fregat-1990306840.html

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