ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола
© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и призвало посредников и гарантов соглашения вмешаться.
"Сионистская оккупация продолжает уклоняться от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня и намеренно затягивает и препятствует ввозу наиболее важных потребностей, в частности палаток, сборных домов, топлива и тяжелой техники для разбора завалов", - говорится в заявлении ХАМАС.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.