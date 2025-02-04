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ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия - РИА Новости, 04.02.2025
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13:18 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/hamas-1997297411.html
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия - РИА Новости, 04.02.2025
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия
Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и призвало посредников РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:18:00+03:00
2025-02-04T13:18:00+03:00
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и призвало посредников и гарантов соглашения вмешаться. "Сионистская оккупация продолжает уклоняться от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня и намеренно затягивает и препятствует ввозу наиболее важных потребностей, в частности палаток, сборных домов, топлива и тяжелой техники для разбора завалов", - говорится в заявлении ХАМАС. Движение призвало посредников и гарантов соглашения о прекращении огня, в особенности Египет и Катар, вмешаться с целью устранения недостатков в реализации гуманитарного протокола соглашения. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250204/bapory-1997239467.html
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в мире, цены на нефть, израиль, египет, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения перемирия

ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного протокола

© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 4 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в уклонении от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня в секторе Газа и призвало посредников и гарантов соглашения вмешаться.
"Сионистская оккупация продолжает уклоняться от выполнения гуманитарного аспекта соглашения о прекращении огня и намеренно затягивает и препятствует ввозу наиболее важных потребностей, в частности палаток, сборных домов, топлива и тяжелой техники для разбора завалов", - говорится в заявлении ХАМАС.
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Движение призвало посредников и гарантов соглашения о прекращении огня, в особенности Египет и Катар, вмешаться с целью устранения недостатков в реализации гуманитарного протокола соглашения.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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