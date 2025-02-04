https://ria.ru/20250204/gubernator-1997353166.html

Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом

Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025

Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:59:00+03:00

2025-02-04T16:59:00+03:00

2025-02-04T16:59:00+03:00

происшествия

черняховск

калининградская область

россия

алексей беспрозванных

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство ребенка в Черняховске. О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "То, что произошло... не укладывается в голове. Потрясен новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтерам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски", - написал Беспрозванных. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Калининградской области также проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы.

https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html

черняховск

калининградская область

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Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области. 2025-02-04T16:59 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черняховск, калининградская область, россия, алексей беспрозванных, следственный комитет россии (ск рф)