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Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025
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16:59 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gubernator-1997353166.html
Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом
Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом - РИА Новости, 04.02.2025
Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:59:00+03:00
2025-02-04T16:59:00+03:00
происшествия
черняховск
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство ребенка в Черняховске. О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа. "То, что произошло... не укладывается в голове. Потрясен новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтерам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски", - написал Беспрозванных. Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Калининградской области также проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы.
https://ria.ru/20250204/otchim-1997267128.html
черняховск
калининградская область
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Допрос подозреваемого в убийстве семилетнего ребенка в Калининградской области
В Черняховске обнаружили тело убитого семилетнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
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происшествия, черняховск, калининградская область, россия, алексей беспрозванных, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черняховск, Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом

Беспрозванных выяснит, почему не предотвратили убийство мальчика в Черняховске

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство ребенка в Черняховске.
О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
"То, что произошло... не укладывается в голове. Потрясен новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтерам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски", - написал Беспрозванных.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Калининградской области также проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы.
Кадр видео допроса отчима потерявшегося мальчика в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Отчим убитого под Калининградом мальчика сломал ключицу его сестре
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияЧерняховскКалининградская областьРоссияАлексей БеспрозванныхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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