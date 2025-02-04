Губернатор прокомментировал убийство отчимом мальчика под Калининградом
Беспрозванных выяснит, почему не предотвратили убийство мальчика в Черняховске
Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 фев — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал в своем Telegram-канале разобраться и выяснить, почему не удалось предотвратить убийство ребенка в Черняховске.
О пропаже 7-летнего сына утром 3 февраля в полицию сообщила его мать. Почти сутки мальчика искали полиция, кинологическая служба, волонтеры и местные жители. Тело ребенка нашли в водоеме в мусорном пакете. По подозрению в убийстве был задержан отчим мальчика. По данным следствия, мать знала о преступлении и покрывала мужа.
"То, что произошло... не укладывается в голове. Потрясен новостями, как и вы. Мы не можем защититься от сокрытого зверства, но можем – от равнодушия. Где и в каком именно моменте система этого не увидела – вот в чем разберусь. Важно предупреждать такие преступления. Спасибо волонтерам и неравнодушным жителям, что вышли на поиски", - написал Беспрозванных.
Дело расследуется по статье 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля в отсутствие супруги дома избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска.
По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). В отношении отчима следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура Калининградской области также проводит проверку работы органов системы профилактики. По результатам проверочных мероприятий будет дана оценка исполнения законодательства всеми органами и учреждениями системы профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних администрации Черняховска, подразделениям по делам несовершеннолетних отдела полиции, школы и больницы.