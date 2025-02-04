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В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025
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09:08 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/guantanamo-1997233737.html
В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов
В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025
В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов
Более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов, сообщает американский портал... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:08:00+03:00
2025-02-04T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов, сообщает американский портал Military.com. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. "В минувшие выходные на военно-морскую базу Гуантанамо направили солдат и морских пехотинцев… На понедельник в заливе Гуантанамо миссию… обеспечивали 310 военнослужащих", - говорится в материале на сайте портала со ссылкой на представителя Южного командования США. Отмечается, что среди них насчитывается 170 морских пехотинцев. Они будут "устанавливать палатки и раскладушки". Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации. В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден, Министерство обороны США
В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов

Military.com: более 300 военных готовят базу Гуантанамо к размещению мигрантов

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов, сообщает американский портал Military.com.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
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"В минувшие выходные на военно-морскую базу Гуантанамо направили солдат и морских пехотинцев… На понедельник в заливе Гуантанамо миссию… обеспечивали 310 военнослужащих", - говорится в материале на сайте портала со ссылкой на представителя Южного командования США.
Отмечается, что среди них насчитывается 170 морских пехотинцев. Они будут "устанавливать палатки и раскладушки".
Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации.
В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
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В миреГуантанамо (город)СШАДональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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