https://ria.ru/20250204/guantanamo-1997233737.html

В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов

В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов - РИА Новости, 04.02.2025

В Гуантанамо готовят базу для размещения нелегальных мигрантов

Более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов, сообщает американский портал... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:08:00+03:00

2025-02-04T09:08:00+03:00

2025-02-04T09:08:00+03:00

в мире

гуантанамо (город)

сша

дональд трамп

барак обама

джо байден

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727052665_0:175:2500:1581_1920x0_80_0_0_15128bfd9665f01b652219f9f66517ea.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 300 американских солдат и морских пехотинцев готовят военную базу Гуантанамо к размещению нелегальных мигрантов, сообщает американский портал Military.com. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. "В минувшие выходные на военно-морскую базу Гуантанамо направили солдат и морских пехотинцев… На понедельник в заливе Гуантанамо миссию… обеспечивали 310 военнослужащих", - говорится в материале на сайте портала со ссылкой на представителя Южного командования США. Отмечается, что среди них насчитывается 170 морских пехотинцев. Они будут "устанавливать палатки и раскладушки". Ранее администрация президента уже объявляла о масштабной кампании по депортации мигрантов. В Белом доме подчеркнули, что планируют привлечь дополнительное финансирование для расширения центров задержания и депортации. В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.

https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996234849.html

гуантанамо (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гуантанамо (город), сша, дональд трамп, барак обама, джо байден, министерство обороны сша