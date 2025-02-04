https://ria.ru/20250204/grenlandiya-1997367282.html

В Гренландии хотят ужесточить правила покупки недвижимости

В Гренландии хотят ужесточить правила покупки недвижимости - РИА Новости, 04.02.2025

В Гренландии хотят ужесточить правила покупки недвижимости

Власти Гренландии хотят сделать покупку недвижимости на острове возможной только для лиц с датским гражданством или для постоянно проживающих в Гренландии лиц... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:01:00+03:00

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2025-02-04T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Гренландии хотят сделать покупку недвижимости на острове возможной только для лиц с датским гражданством или для постоянно проживающих в Гренландии лиц из-за притязаний президента США Дональда Трампа на остров, сообщает гренландская газета Sermitsiaq со ссылкой на документ. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. "Новые правила означали бы то, что только физические лица, имеющие датское гражданство, или лица, постоянно проживающие... в Гренландии в течение последних двух лет, могут приобретать недвижимость в Гренландии или получать участок в Гренландии... Решение ужесточить правила покупки недвижимости и распределения земли в Гренландии является, помимо прочего, следствием интересов Дональда Трампа и США в овладевании Гренландией", - говорится в сообщении. Как заявил министр жилищного строительства и инфраструктуры в гренландском правительстве, такая мера может быть введена, в том числе, для того, чтобы избежать покупки недвижимости в спекулятивных целях. В понедельник газета Sermitsiaq со ссылкой на документ сообщала, что власти Гренландии рассмотрят законопроект об ужесточении правил внесения пожертвований политическим партиям, согласно которому может быть введён запрет на получение партиями анонимных и иностранных взносов в целях защиты от иностранного вмешательства в выборы и сохранения политической целостности острова на фоне притязаний Трампа на Гренландию. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп