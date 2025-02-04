https://ria.ru/20250204/gosduma-1997329329.html

В ГД назвали готовность Украины отдать США ресурсы отказом от суверенитета

В ГД назвали готовность Украины отдать США ресурсы отказом от суверенитета - РИА Новости, 04.02.2025

В ГД назвали готовность Украины отдать США ресурсы отказом от суверенитета

Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность киевских властей отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:29:00+03:00

2025-02-04T15:29:00+03:00

2025-02-04T15:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко назвал готовность киевских властей отдать США редкоземельные металлы окончательным отказом от суверенитета и субъектности. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Желание украинских властей потакать любым желаниям из Вашингтона выглядит как окончательный отказ от суверенитета и субъектности", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, соглашаясь обменивать редкоземельные металлы на оказываемую помощь, украинские власти не учитывают два важных момента. "Киев потерял большую часть редкоземельных металлов, в которых заинтересован Вашингтон, они находятся на неподконтрольных (Киеву - ред.) территориях. Планы по поставкам оружия не способствуют переговорам и создают дополнительные преграды. При этом они не повлияют на достижение целей СВО", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250204/ekspert-1997305609.html

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в мире, украина, дональд трамп, госдума рф, владимир зеленский, сша