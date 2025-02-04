В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage
Депутат Ивлев: передача Украине истребителей Mirage втянет Францию в эскалацию
Mirage 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по полной втянет Францию в эскалацию военного конфликта и приведет к дальнейшему увеличению напряженности в Европе.
Ранее бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, идет завершение подготовки украинских пилотов.
"Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это - пустышка, чемодан без ручки. Истребитель Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не выпускается уже около 20 лет, а первый полет состоялся вообще в 1978 году. Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе", - сказал Ивлев.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
Посол России в Греции высказался о планах передачи С-300 Украине
31 декабря 2024, 16:16
Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Лавров прокомментировал передачу Данией Украине второй партии F-16
29 декабря 2024, 06:17