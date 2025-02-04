https://ria.ru/20250204/gosduma-1997232903.html

В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage

В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 04.02.2025

В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:04:00+03:00

2025-02-04T09:04:00+03:00

2025-02-04T09:04:00+03:00

украина

франция

киев

леонид ивлев

эммануэль макрон

петр порошенко

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150867/40/1508674071_0:157:2630:1636_1920x0_80_0_0_15683004d42a0d8ce5f45245b67b0758.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по полной втянет Францию в эскалацию военного конфликта и приведет к дальнейшему увеличению напряженности в Европе. Ранее бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, идет завершение подготовки украинских пилотов. "Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это - пустышка, чемодан без ручки. Истребитель Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не выпускается уже около 20 лет, а первый полет состоялся вообще в 1978 году. Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе", - сказал Ивлев. По его словам, истребители Mirage 2000 сходны по характеристикам с советскими МиГ-29, которые остались на Украине после распада СССР и которые регулярно сбивают российские летчики. "Его бортовой прицел недалеко видит, дальность захвата цели и пуска ракет намного меньше, чем у Су-27 и тем более Су-35", - сказал депутат. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250124/oruzhie-1995240647.html

https://ria.ru/20241231/posol-1992170927.html

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991956448.html

украина

франция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, киев, леонид ивлев, эммануэль макрон, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, европейская солидарность, миг-29, су-27, су-35, в мире