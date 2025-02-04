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В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 04.02.2025
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09:04 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gosduma-1997232903.html
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage - РИА Новости, 04.02.2025
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:04:00+03:00
2025-02-04T09:04:00+03:00
украина
франция
киев
леонид ивлев
эммануэль макрон
петр порошенко
вооруженные силы украины
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по полной втянет Францию в эскалацию военного конфликта и приведет к дальнейшему увеличению напряженности в Европе. Ранее бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, идет завершение подготовки украинских пилотов. "Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это - пустышка, чемодан без ручки. Истребитель Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не выпускается уже около 20 лет, а первый полет состоялся вообще в 1978 году. Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе", - сказал Ивлев. По его словам, истребители Mirage 2000 сходны по характеристикам с советскими МиГ-29, которые остались на Украине после распада СССР и которые регулярно сбивают российские летчики. "Его бортовой прицел недалеко видит, дальность захвата цели и пуска ракет намного меньше, чем у Су-27 и тем более Су-35", - сказал депутат. В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250124/oruzhie-1995240647.html
https://ria.ru/20241231/posol-1992170927.html
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украина, франция, киев, леонид ивлев, эммануэль макрон, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, европейская солидарность, миг-29, су-27, су-35, в мире
Украина, Франция, Киев, Леонид Ивлев, Эммануэль Макрон, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Европейская солидарность, МиГ-29, Су-27, Су-35, В мире
В Госдуме прокомментировали передачу Украине истребителей Mirage

Депутат Ивлев: передача Украине истребителей Mirage втянет Францию в эскалацию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкMirage 2000
Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Mirage 2000. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что передача Украине истребителей Mirage не поможет ВСУ, однако по полной втянет Францию в эскалацию военного конфликта и приведет к дальнейшему увеличению напряженности в Европе.
Ранее бывшей президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что Киев получит первые французские истребители Mirage в феврале, идет завершение подготовки украинских пилотов.
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"Русская поговорка "на тебе, Боже, что нам негоже" очень точно отражает суть французского подарка киевскому режиму. Это - пустышка, чемодан без ручки. Истребитель Mirage 2000, даже с учетом его последних модификаций, не выпускается уже около 20 лет, а первый полет состоялся вообще в 1978 году. Такая авиация не поможет ВСУ, однако по полной втягивает Францию в эскалацию конфликта на Украине и в дальнейшее увеличение напряженности в Европе", - сказал Ивлев.
По его словам, истребители Mirage 2000 сходны по характеристикам с советскими МиГ-29, которые остались на Украине после распада СССР и которые регулярно сбивают российские летчики.
"Его бортовой прицел недалеко видит, дальность захвата цели и пуска ракет намного меньше, чем у Су-27 и тем более Су-35", - сказал депутат.
В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
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Позднее в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Министр сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены "новым оборудованием". К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаФранцияКиевЛеонид ИвлевЭммануэль МакронПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныНАТОЕвропейская солидарностьМиГ-29Су-27Су-35В мире
 
 
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