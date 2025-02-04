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В ГД подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки семьям - РИА Новости, 04.02.2025
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08:08 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gosduma-1997227067.html
В ГД подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки семьям
В ГД подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки семьям - РИА Новости, 04.02.2025
В ГД подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки семьям
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть льготные кредиты на покупку автомобилей для... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:08:00+03:00
2025-02-04T08:08:00+03:00
общество
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автоваз
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть льготные кредиты на покупку автомобилей для многодетных семей, а также ввести прогрессивный размер материнского капитала, документ есть в распоряжении РИА Новости. Депутат сообщила, что президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных автомобилей, предназначенных для использования многодетными семьями. Кроме того, согласно поручению кабмина совместно c комиссией Госсовета РФ по направлению "Семья", поручено представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского капитала, в том числе об увеличении его размера в зависимости от очередности рождения ребенка. "В условиях постоянно растущих цен на автомобили важно обеспечить их доступность для семей, особенно многодетных. В этой связи комитет считает, что одним из эффективных решений может стать программа субсидий и льготных кредитов, направленная на поддержку таких семей. Благодаря подобным мерам, семьи смогут приобрести необходимый транспорт, что не только улучшит качество их жизни, обеспечит комфортные условия для перевозки детей, но и будет способствовать развитию и поддержке автотранспортной отрасли", - сказано в обращении. В документе отмечается, что необходимо создать отечественный автомобиль для многодетных семей. "Одним из вариантов такого автомобиля может быть "минивэн", макет которого был продемонстрирован президенту Российской Федерации В.В. Путину во время рабочей поездки в Самарскую область с посещением завода "Автоваз", 28 января 2025 года. Представляется, что такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей", - уточняется в обращении. По мнению комитета ГД по защите семьи, рождение каждого следующего ребенка должно сопровождаться выплатой материнского капитала в повышенном размере, сказано в обращении. "Представляется целесообразным, например, выплачивать материнский (семейный) капитал повторно с одновременным увеличением его размера на 25 процентов при рождении второго, третьего, четвёртого и каждого последующего ребёнка" - заключается в документе.
https://ria.ru/20250125/putin-1995459433.html
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общество, россия, самарская область, автоваз, госдума рф
Общество, Россия, Самарская область, АвтоВАЗ, Госдума РФ
В ГД подготовили предложения по дополнительным мерам поддержки семьям

Депутат Останина предложила ввести прогрессивный размер материнского капитала

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение в правительство РФ с предложением предусмотреть льготные кредиты на покупку автомобилей для многодетных семей, а также ввести прогрессивный размер материнского капитала, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат сообщила, что президент РФ поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке и поддержке производства отечественных автомобилей, предназначенных для использования многодетными семьями. Кроме того, согласно поручению кабмина совместно c комиссией Госсовета РФ по направлению "Семья", поручено представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского капитала, в том числе об увеличении его размера в зависимости от очередности рождения ребенка.
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"В условиях постоянно растущих цен на автомобили важно обеспечить их доступность для семей, особенно многодетных. В этой связи комитет считает, что одним из эффективных решений может стать программа субсидий и льготных кредитов, направленная на поддержку таких семей. Благодаря подобным мерам, семьи смогут приобрести необходимый транспорт, что не только улучшит качество их жизни, обеспечит комфортные условия для перевозки детей, но и будет способствовать развитию и поддержке автотранспортной отрасли", - сказано в обращении.
В документе отмечается, что необходимо создать отечественный автомобиль для многодетных семей.
"Одним из вариантов такого автомобиля может быть "минивэн", макет которого был продемонстрирован президенту Российской Федерации В.В. Путину во время рабочей поездки в Самарскую область с посещением завода "Автоваз", 28 января 2025 года. Представляется, что такая необходимость давно назрела, учитывая фактическое отсутствие на рынке модели легкового автомобиля, в которой были бы учтены нужды и требования многодетных семей", - уточняется в обращении.
По мнению комитета ГД по защите семьи, рождение каждого следующего ребенка должно сопровождаться выплатой материнского капитала в повышенном размере, сказано в обращении.
"Представляется целесообразным, например, выплачивать материнский (семейный) капитал повторно с одновременным увеличением его размера на 25 процентов при рождении второго, третьего, четвёртого и каждого последующего ребёнка" - заключается в документе.
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