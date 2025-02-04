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Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997395035.html
Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти
Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти - РИА Новости, 04.02.2025
Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти
Число пострадавших в результате атак украинских войск по Горловке во вторник возросло до 10, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:55:00+03:00
2025-02-04T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате атак украинских войск по Горловке во вторник возросло до 10, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Во вторник глава республики сообщал, что семь человек были ранены утром в Никитовском районе Горловки в результате атак украинских войск. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о еще двух пострадавших в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города. "Десять мирных граждан пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки во время утренней атаки, по уточненным данным, пострадал еще один человек – женщина 1977 года рождения", - написал Пушилин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
горловка
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россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти

Пушилин сообщил о десятой пострадавшей при атаках ВСУ по Горловке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате атак украинских войск по Горловке во вторник возросло до 10, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Во вторник глава республики сообщал, что семь человек были ранены утром в Никитовском районе Горловки в результате атак украинских войск. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о еще двух пострадавших в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города.
"Десять мирных граждан пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки во время утренней атаки, по уточненным данным, пострадал еще один человек – женщина 1977 года рождения", - написал Пушилин.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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