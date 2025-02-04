https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997395035.html

Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти

Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти - РИА Новости, 04.02.2025

Число пострадавших от атак ВСУ в Горловке возросло до десяти

Число пострадавших в результате атак украинских войск по Горловке во вторник возросло до 10, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T21:55:00+03:00

2025-02-04T21:55:00+03:00

2025-02-04T21:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате атак украинских войск по Горловке во вторник возросло до 10, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Во вторник глава республики сообщал, что семь человек были ранены утром в Никитовском районе Горловки в результате атак украинских войск. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщал о еще двух пострадавших в результате удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города. "Десять мирных граждан пострадали сегодня в результате киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки во время утренней атаки, по уточненным данным, пострадал еще один человек – женщина 1977 года рождения", - написал Пушилин. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, происшествия, вооруженные силы украины