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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Вооруженные силы Украины за двадцать минут выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них – кассетные, сообщило в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:34:00+03:00
2025-02-04T20:34:00+03:00
2025-02-04T20:34:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Вооруженные силы Украины за двадцать минут выпустили по Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, три из них – кассетные, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 - н.п. Плещеевка - н.п. Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что еще четыре снаряда зафиксированы в 17.15 и три кассетных – в 17.30, также в Никитовском районе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ за 20 минут выпустили по Горловке девять снарядов, включая три кассетных