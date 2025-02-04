https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997285827.html
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро - РИА Новости, 04.02.2025
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро
Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:39:00+03:00
2025-02-04T12:39:00+03:00
2025-02-04T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в Telegram–канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 09.25 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат–камикадзе", - говорится в сообщении управления. Кроме того, по данным ведомства, с 7.40 до 9.55 мск по Никитовскому району города было выпущено восемь снарядов натовским калибром 155 миллиметров, пять из них – кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997283844.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро
ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов и 2 беспилотника-камикадзе утром во вторник