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Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997285827.html
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро - РИА Новости, 04.02.2025
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро
Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:39:00+03:00
2025-02-04T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в Telegram–канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 09.25 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат–камикадзе", - говорится в сообщении управления. Кроме того, по данным ведомства, с 7.40 до 9.55 мск по Никитовскому району города было выпущено восемь снарядов натовским калибром 155 миллиметров, пять из них – кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997283844.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро

ВСУ выпустили по Горловке 8 снарядов и 2 беспилотника-камикадзе утром во вторник

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в Telegram–канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 09.25 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат–камикадзе", - говорится в сообщении управления.
Кроме того, по данным ведомства, с 7.40 до 9.55 мск по Никитовскому району города было выпущено восемь снарядов натовским калибром 155 миллиметров, пять из них – кассетного типа.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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