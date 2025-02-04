https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997285827.html

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро - РИА Новости, 04.02.2025

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов за утро

Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:39:00+03:00

2025-02-04T12:39:00+03:00

2025-02-04T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска за утро вторника выпустили по Горловке восемь снарядов, большинство из которых кассетные, а также два беспилотника–камикадзе, сообщили в Telegram–канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 08.50 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе… 09.25 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): беспилотный летательный аппарат–камикадзе", - говорится в сообщении управления. Кроме того, по данным ведомства, с 7.40 до 9.55 мск по Никитовскому району города было выпущено восемь снарядов натовским калибром 155 миллиметров, пять из них – кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997283844.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия