https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997283844.html

В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек

В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 04.02.2025

В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек

Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:26:00+03:00

2025-02-04T12:26:00+03:00

2025-02-04T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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происшествия

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми", - написал Приходько.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении семи мирных жителей в результата вооруженных атак ВСУ в Горловке во вторник.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика