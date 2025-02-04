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В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек
Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:26:00+03:00
2025-02-04T12:26:00+03:00
2025-02-04T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми", - написал Приходько.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении семи мирных жителей в результата вооруженных атак ВСУ в Горловке во вторник.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек
Приходько: число раненных из-за атак ВСУ в Горловке выросло до восьми