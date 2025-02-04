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В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 04.02.2025 (обновлено: 12:46 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997283844.html
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек
Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:26:00+03:00
2025-02-04T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми", - написал Приходько.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении семи мирных жителей в результата вооруженных атак ВСУ в Горловке во вторник.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
В Горловке число раненных из-за атак ВСУ увеличилось до восьми человек

Приходько: число раненных из-за атак ВСУ в Горловке выросло до восьми

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ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Число жителей Горловки (ДНР), раненных из-за атак украинских войск во вторник, увеличилось до восьми, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до восьми", - написал Приходько.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о ранении семи мирных жителей в результата вооруженных атак ВСУ в Горловке во вторник.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
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