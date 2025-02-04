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В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ
В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ
Семь человек ранены за утро в Горловке в результате атак украинских войск: пять мирных жителей пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами, еще двое РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:08:00+03:00
2025-02-04T11:08:00+03:00
2025-02-04T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Семь человек ранены за утро в Горловке в результате атак украинских войск: пять мирных жителей пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами, еще двое водителей – маршрутного автобуса и городского предприятия "Донснабкомплект" получили ранения при сбросе взрывчатки с дронов ВСУ, сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. "С раннего утра противник атакует жилые кварталы Никитовского района Горловки – ранены семь человек… В результате применения вооруженными формированиями Украины ствольной артиллерии кассетного типа на территории рынка "Комсомолец" ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1980 годов рождения, мужчины 1985 и 1991 годов рождения. Также пострадала женщина 1986 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram–канале. По его словам, в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников ранения средней степени тяжести получили водитель городского маршрута №81 и водитель МУП (муниципального унитарного предприятия – ред.) "Донснабкомплект". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ
Пушилин: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали пять человек