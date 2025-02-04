https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997260191.html

В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ

В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

В Горловке семь человек пострадали при атаках ВСУ

Семь человек ранены за утро в Горловке в результате атак украинских войск: пять мирных жителей пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами, еще двое РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:08:00+03:00

2025-02-04T11:08:00+03:00

2025-02-04T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Семь человек ранены за утро в Горловке в результате атак украинских войск: пять мирных жителей пострадали на рынке из-за обстрела кассетными снарядами, еще двое водителей – маршрутного автобуса и городского предприятия "Донснабкомплект" получили ранения при сбросе взрывчатки с дронов ВСУ, сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин. "С раннего утра противник атакует жилые кварталы Никитовского района Горловки – ранены семь человек… В результате применения вооруженными формированиями Украины ствольной артиллерии кассетного типа на территории рынка "Комсомолец" ранения средней степени тяжести получили женщины 1974 и 1980 годов рождения, мужчины 1985 и 1991 годов рождения. Также пострадала женщина 1986 года рождения", - написал Пушилин в своем Telegram–канале. По его словам, в результате сбросов взрывоопасных предметов с украинских беспилотников ранения средней степени тяжести получили водитель городского маршрута №81 и водитель МУП (муниципального унитарного предприятия – ред.) "Донснабкомплект". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241113/gorlovka-1983421655.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол