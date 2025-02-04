https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997235924.html

В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус

В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус - РИА Новости, 04.02.2025

В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус

Украинские войска сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:19:00+03:00

2025-02-04T09:19:00+03:00

2025-02-04T10:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

гольмовский

вооруженные силы украины

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале."Украинские неонацисты сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.О последствиях атаки пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997232361.html

горловка

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, гольмовский, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия