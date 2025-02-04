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В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 04.02.2025 (обновлено: 10:16 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997235924.html
В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус
В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус - РИА Новости, 04.02.2025
В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус
Украинские войска сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:19:00+03:00
2025-02-04T10:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
гольмовский
вооруженные силы украины
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале."Украинские неонацисты сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.О последствиях атаки пока не сообщается.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997232361.html
горловка
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горловка, гольмовский, вооруженные силы украины, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Гольмовский, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус

ВСУ сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский в Горловке, сообщил мэр этого города в ДНР Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Украинские неонацисты сбросили взрывчатку на маршрутный автобус в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
О последствиях атаки пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
Вчера, 08:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаГольмовскийВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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