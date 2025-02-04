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ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 04.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 04.02.2025 (обновлено: 09:17 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997232361.html
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:58:00+03:00
2025-02-04T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале."В результате украинской вооруженной агрессии на рынке в жилом массиве ранены пять мирных жителей Горловки", - сообщил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html
горловка
донецк
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые

Пять мирных жителей ранены на рынке в жилом массиве в Горловке из-за удара ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии на рынке в жилом массиве ранены пять мирных жителей Горловки", - сообщил Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкИван ПриходькоДонецкая Народная Республика
 
 
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