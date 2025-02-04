https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997232361.html
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:58:00+03:00
2025-02-04T08:58:00+03:00
2025-02-04T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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иван приходько
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале."В результате украинской вооруженной агрессии на рынке в жилом массиве ранены пять мирных жителей Горловки", - сообщил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html
горловка
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые
Пять мирных жителей ранены на рынке в жилом массиве в Горловке из-за удара ВСУ