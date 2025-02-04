https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997232361.html

ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые

ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ обстреляли рынок в жилом массиве в Горловке, есть раненые

Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:58:00+03:00

2025-02-04T08:58:00+03:00

2025-02-04T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

донецк

иван приходько

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578119372_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ca5d583bcdf0583842514e5e041767e4.jpg

ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали на рынке в жилом массиве в Горловке в ДНР из-за удара ВСУ, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в своем Telegram–канале."В результате украинской вооруженной агрессии на рынке в жилом массиве ранены пять мирных жителей Горловки", - сообщил Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20250204/bespilotnik-1997233930.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, иван приходько, донецкая народная республика