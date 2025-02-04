https://ria.ru/20250204/glava-1997331506.html

Глава МВД Польши рассказал о причине роста преступности в стране

Глава МВД Польши рассказал о причине роста преступности в стране - РИА Новости, 04.02.2025

Глава МВД Польши рассказал о причине роста преступности в стране

Уровень преступности увеличился в Польше из-за иностранцев, в том числе приезжих из Грузии, заявил глава МВД страны Томаш Семоняк. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:35:00+03:00

2025-02-04T15:35:00+03:00

2025-02-04T15:35:00+03:00

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польша

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украина

томаш семоняк

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ВАРШАВА, 4 фев - РИА Новости. Уровень преступности увеличился в Польше из-за иностранцев, в том числе приезжих из Грузии, заявил глава МВД страны Томаш Семоняк. "Это результат неконтролируемого притока в последние годы. На брифинге с воеводскими и районными командирами в январе это было одной из главных тем. Граждане Грузии здесь выделяются в негативном плане. Мы принимаем меры, решая вопросы арестов, приговоров и высылок из Польши и пытаясь пресечь это на корню", - признал Семоняк в эфире радио ZET, отвечая на вопрос о возвращении в Польшу серьезной преступности и виновности в этом иностранцев. По его словам, для полиции это один из приоритетов на данный момент. Говоря о причинах сложившейся ситуации, глава МВД указал, что среди них "совершенно хаотичная" визовая политика, "военная ситуация" и более легкий доступ к оружию. "Благодаря нашей полиции польская организованная преступность была ослаблена 20 лет назад, и сейчас этот вакуум другие пытаются заполнить", - констатировал Семоняк. Высказываясь по поводу предположений о том, что ситуация может ухудшиться, когда завершится конфликт на Украине, Семоняк признал, что прекращение войн, разрушение семей и облегчение доступа к оружию представляют собой угрозу.

https://ria.ru/20250201/polsha-1996760757.html

https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html

польша

грузия

украина

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в мире, польша, грузия, украина, томаш семоняк