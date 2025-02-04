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В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/genprokuratura-1997328772.html
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:26:00+03:00
2025-02-04T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
грузия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Окропилашвили. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Окропилашвили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили прибыл на Украину и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион"*, где прошел военную подготовку на территории тренировочных баз, расположенных на Украине. Окропилашвили был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 4,8 миллиона рублей.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997186327.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997157146.html
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россия, донецкая народная республика, грузия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Грузия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР заочно осудили грузинского наемника ВСУ

Генпрокуратура: наемник ВСУ из Грузии заочно получил срок 13,5 года в ДНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13,5 годам колонии строгого режима наемника из Грузии, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Окропилашвили. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Окропилашвили к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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В суде было установлено, что с марта 2022 по октябрь 2024 года Окропилашвили прибыл на Украину и добровольно вступил в "Грузинский национальный легион"*, где прошел военную подготовку на территории тренировочных баз, расположенных на Украине. Окропилашвили был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Размер полученного наемником вознаграждения превысил 4,8 миллиона рублей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГрузияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
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