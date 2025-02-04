https://ria.ru/20250204/gazprom-1997297153.html

OMV заявила, что выиграла спор с "Газпром экспортом" в Стокгольме

OMV заявила, что выиграла спор с "Газпром экспортом" в Стокгольме - РИА Новости, 04.02.2025

OMV заявила, что выиграла спор с "Газпром экспортом" в Стокгольме

Австрийская энергокомпания OMV заявила, что международный арбитражный суд Стокгольма вынес еще одно решение в ее пользу по разбирательству с "Газпром экспортом" РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:09:00+03:00

2025-02-04T13:09:00+03:00

2025-02-04T14:09:00+03:00

экономика

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стокгольмский арбитраж

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Австрийская энергокомпания OMV заявила, что международный арбитражный суд Стокгольма вынес еще одно решение в ее пользу по разбирательству с "Газпром экспортом" — в отношении контракта на поставку газа. Об этом говорится в отчете OMV по итогам прошлого года. "3 января 2025 года Торговая палата Стокгольма вынесла решение в пользу OMV по арбитражному разбирательству в отношении австрийского контракта на поставку, присудив OMV компенсацию со стороны ООО "Газпром экспорт", — сообщается в документе.Финансовый эффект от частичного зачета обязательств по этому контракту отражен в составе прочих операционных доходов в 2025 году в размере 48 миллионов евро, причем еще 23 декабря, добавили в OMV.Предыдущее решение в пользу OMV Стокгольмский арбитраж вынес в ноябре прошлого года, присудив австрийской компании 230 миллионов евро якобы за недопоставки газа по германскому контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. C 16 ноября "Газпром экспорт" прекратил прокачку газа, а в начале декабря австрийская компания разорвала контракт, который был заключен в 2006 году и должен был действовать до 2040-го. При этом по обоим искам действуют запреты российских арбитражных судов на разбирательства за рубежом. Многие страны Европы — частично или полностью — лишились российского газа от "Газпрома" в 2022 году. Весной того года российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном из-за невыполнения указа президента Владимира Путина об оплате в рублях или других технических причин. Осенью прекратились и поставки в Германию после подрыва "Северных потоков". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал — Европа" также остановилась, а начале 2025-го "Газпром" лишился возможности прокачивать газ через Украину после того, как киевские власти закрыли транзит по своей территории.

https://ria.ru/20250101/avstriya-1992220638.html

https://ria.ru/20250124/gaz-1995388859.html

https://ria.ru/20250124/rechan-1995398914.html

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экономика, австрия, стокгольм (город), германия, omv, газпром, стокгольмский арбитраж, северный поток