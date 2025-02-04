https://ria.ru/20250204/gaza-1997209979.html

В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ

В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025

В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП)... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:52:00+03:00

2025-02-04T01:52:00+03:00

2025-02-04T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, попавшее в распоряжение. "Пять министров иностранных дел арабских стран и высокопоставленный палестинский чиновник направили совместное письмо госсекретарю Марко Рубио, в котором выступили против планов по вытеснению палестинцев из сектора Газа, а вместо этого потребовали вовлечения палестинцев в процесс восстановления", - говорится в публикации. По данным портала, письмо было отправлено от имени глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейна Аль-Шейха. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html

https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html

https://ria.ru/20250201/izrail-1996838054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, египет, марко рубио, дональд трамп, организация освобождения палестины, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году