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В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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01:52 04.02.2025 (обновлено: 01:53 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gaza-1997209979.html
В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ
В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ
Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП)... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:52:00+03:00
2025-02-04T01:53:00+03:00
в мире
израиль
катар
египет
марко рубио
дональд трамп
организация освобождения палестины
хамас
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, попавшее в распоряжение. "Пять министров иностранных дел арабских стран и высокопоставленный палестинский чиновник направили совместное письмо госсекретарю Марко Рубио, в котором выступили против планов по вытеснению палестинцев из сектора Газа, а вместо этого потребовали вовлечения палестинцев в процесс восстановления", - говорится в публикации. По данным портала, письмо было отправлено от имени глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейна Аль-Шейха. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250203/gaza-1997077712.html
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в мире, израиль, катар, египет, марко рубио, дональд трамп, организация освобождения палестины, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Марко Рубио, Дональд Трамп, Организация освобождения Палестины, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В арабских странах выступили против расселения палестинцев, пишут СМИ

Axios: главы МИД пяти арабских стран выступили против планов переселения из Газы

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн Аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов по переселению палестинцев из сектора Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на письмо, попавшее в распоряжение.
"Пять министров иностранных дел арабских стран и высокопоставленный палестинский чиновник направили совместное письмо госсекретарю Марко Рубио, в котором выступили против планов по вытеснению палестинцев из сектора Газа, а вместо этого потребовали вовлечения палестинцев в процесс восстановления", - говорится в публикации.
Заместитель председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук у здания МИДа в Москве. 3 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ХАМАС рассчитывает на участие России в восстановлении сектора Газа
Вчера, 14:33
По данным портала, письмо было отправлено от имени глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также генерального секретаря исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейна Аль-Шейха.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения жителей сектора Газа. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Египет не приемлет попытки переселения палестинцев
26 января, 23:49
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Израиль продолжит добиваться целей войны в Газе, заявил Нетаньяху
1 февраля, 22:04
 
В миреИзраильКатарЕгипетМарко РубиоДональд ТрампОрганизация освобождения ПалестиныХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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