https://ria.ru/20250204/ganchev-1997248502.html
Ганчев рассказал о задаче прогнать ВСУ дальше на запад
Ганчев рассказал о задаче прогнать ВСУ дальше на запад - РИА Новости, 04.02.2025
Ганчев рассказал о задаче прогнать ВСУ дальше на запад
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в интервью РИА Новости о задаче гнать ВСУ дальше на запад Украины. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:19:00+03:00
2025-02-04T10:19:00+03:00
2025-02-04T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
курская область
виталий ганчев
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в интервью РИА Новости о задаче гнать ВСУ дальше на запад Украины. Ранее Ганчев заявлял в интервью РИА Новости, что освобождение Харьковской области необходимо для создания санитарной зоны, чтобы соседние регионы не подвергались обстрелам. "Если прекратятся обстрелы Белгородской области, при этом продолжатся обстрелы Харьковской области, Курской области, а с нами рядом Луганская, Донецкая Народные Республики. Тем более мы же видим, какое вооружение сейчас дают украинской стороне. Как только они будут иметь техническую возможность, они будут его применять, однозначно. Поэтому нужно лишать их этой возможности. Максимально дальше гнать врага на запад", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о том, что нужно сделать для создания санитарной зоны. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997228686.html
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харьковская область, белгородская область, курская область, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Курская область, Виталий Ганчев
Ганчев рассказал о задаче прогнать ВСУ дальше на запад
Ганчев призвал гнать врага дальше на запад, чтобы ВСУ не обстреливали регионы РФ