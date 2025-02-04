https://ria.ru/20250204/ganchev-1997223955.html

Ганчев завил, что на Украине ему обещали пожизненный срок

Ганчев завил, что на Украине ему обещали пожизненный срок - РИА Новости, 04.02.2025

Ганчев завил, что на Украине ему обещали пожизненный срок

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что на Украине ему пообещали дать пожизненный срок лишения... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T06:56:00+03:00

2025-02-04T06:56:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что на Украине ему пообещали дать пожизненный срок лишения свободы.Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, совершались ли на его жизнь покушения со стороны киевского режима."Могу только ответить, что в целях спецслужб Украины это есть. И не только лично я. Все руководство военно-гражданской администрации Харьковской области под прицелом - даже не с юридической точки зрения: они там осуждают нас заочно, вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение. Мы об этом знаем", - сказал Ганчев РИА Новости.Он отметил, что раз его и сотрудников администрации хотят ликвидировать, значит, Киеву есть чего опасаться."У нас очень много наших соратников, которые и рядом со мной, и где-то сейчас продолжают служить в Донбассе после выезда из Харькова, находятся под постоянным вот таким вот прицелом. Но мы постоянно говорим то же самое, ничего не меняется: несмотря ни на что, мы все равно будем продолжать делать свое дело", - добавил Ганчев.

https://ria.ru/20250130/putin-1996475452.html

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Дарья Буймова

украина, в мире, виталий ганчев, киев, донбасс