Ганчев завил, что на Украине ему обещали пожизненный срок
Ганчев завил, что украинские спецслужбы могут совершить покушение на его жизнь
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлава администрации Харьковской области Виталий Ганчев
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что на Украине ему пообещали дать пожизненный срок лишения свободы.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о том, совершались ли на его жизнь покушения со стороны киевского режима.
"Могу только ответить, что в целях спецслужб Украины это есть. И не только лично я. Все руководство военно-гражданской администрации Харьковской области под прицелом - даже не с юридической точки зрения: они там осуждают нас заочно, вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение. Мы об этом знаем", - сказал Ганчев РИА Новости.
Он отметил, что раз его и сотрудников администрации хотят ликвидировать, значит, Киеву есть чего опасаться.
"У нас очень много наших соратников, которые и рядом со мной, и где-то сейчас продолжают служить в Донбассе после выезда из Харькова, находятся под постоянным вот таким вот прицелом. Но мы постоянно говорим то же самое, ничего не меняется: несмотря ни на что, мы все равно будем продолжать делать свое дело", - добавил Ганчев.