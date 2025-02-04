https://ria.ru/20250204/gai-1997333870.html

В ДТП с четырьмя грузовиками на трассе в Ростовской области погиб челевек

В ДТП с четырьмя грузовиками на трассе в Ростовской области погиб челевек - РИА Новости, 04.02.2025

В ДТП с четырьмя грузовиками на трассе в Ростовской области погиб челевек

Один человек погиб в результате ДТП с участием четырех грузовых автомобилей на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:49:00+03:00

2025-02-04T15:49:00+03:00

2025-02-04T16:07:00+03:00

россия

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП с участием четырех грузовых автомобилей на автодороге М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.Как следует из сообщения, авария с участием четырех большегрузов произошла в 11.30 мск на 959-м километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Volvo не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со Scania, затем - с впереди движущимся DAF, а тот врезалась в другую Scania."В результате ДТП водитель автомобиля "Вольво" погиб", - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Ростовской области.Добавляется, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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россия, ростовская область, происшествия, дтп