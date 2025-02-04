https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html

ФСБ раскрыла документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию

ФСБ раскрыла документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию - РИА Новости, 04.02.2025

ФСБ раскрыла документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию

ФСБ России опубликовала бывшие в свое время совершенно секретными архивные документы о том, как обеспечивалась безопасность советской делегации во главе с... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала бывшие в свое время совершенно секретными архивные документы о том, как обеспечивалась безопасность советской делегации во главе с Иосифом Сталиным по пути на Ялтинскую конференцию в 1945 году.Во вторник отмечается 80 лет со дня начала Ялтинской конференции – второй встречи лидеров держав антигитлеровской коалиции (СССР - Сталина, США – Франклина Рузвельта, Великобритании – Уинстона Черчилля), в ходе которой были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. По мнению историков, Ялтинская конференция стала триумфом Советского Союза. Страна, чья армия стояла на подступах к Берлину, могла диктовать свои условия.В числе опубликованных сейчас материалов – документы о том, как готовился отъезд советской делегации во главе со Сталиным по дороге в Ялту из Москвы и как обеспечивалась ее безопасность в пути.Носивший гриф "совершенно секретно" документ "Мероприятия по обеспечению следования специального поезда охраняемого к месту назначения" подписали первый заместитель народного комиссара государственной безопасности СССР, комиссар госбезопасности 2-го ранга Богдан Кобулов; начальник 1-го отдела (личная охрана Сталина) 6-го Управления (государственная охрана) НКГБ комиссар госбезопасности 3-го ранга Николай Власик; начальник 6-го Управления НКГБ комиссар госбезопасности Александр Кузнецов. Документ был утвержден народным комиссаром внутренних дел СССР, генеральным комиссаром госбезопасности Лаврентием Берией 28 января 1945-го, за день до отъезда делегации из советской столицы.Согласно документу, в состав поезда входило 12 вагонов, причем в голове и в хвосте располагались по одной бронеплощадке. Персональный салон-вагон, помимо Сталина, имели нарком иностранных дел Вячеслав Молотов, Берия, а также группа Генерального штаба во главе с генералом армии Алексеем Антоновым.Начальником охраны поезда был Николай Власик, в распоряжение которого передали 140 оперативных работников 6-го Управления НКГБ. Комендантом поезда назначили полковника госбезопасности Анатолия Есиаву. Отмечалось, что помощники коменданта поезда, офицеры госбезопасности, "в пути следования находятся неотлучно на паровозе и осуществляют контроль за работой паровозной бригады (машиниста, его помощника и кочегара)".Маршрут поезда делился на несколько участков: Москва - Скуратово (Тульская область) – Курск – Харьков Синельниково (Днепропетровоская область) – Мелитополь – Симферополь. На каждый из этих участков назначались отдельные паровозные бригады, в документе приводились данные на их членов. Указывалось, что "весь личный состав паровозных бригад и главных кондукторов имеет опыт работы на литерных поездах, характеризуется положительно, специально проверен Транспортным Управлением НКГБ СССР, компрометирующих материалов ни на кого не имеется".Помимо поезда для делегации был сформирован контрольный поезд, который шел впереди основного – для контроля за состоянием железнодорожного полотна и сооружений. А за литерным составом следовал паровоз "хвостового прикрытия" с двумя вагонами, где располагались 20 автоматчиков из дивизиона особого назначения 6-го Управления НКГБ и резерв начальника охраны основного поезда Николая Власика.Также описывался порядок отправления и следования поезда с советской делегацией. Он отходил из Москвы с вагонной базы 6-го Управления НКГБ "Крестовская застава (Каланчевка). Время отправления – 16.30 29 января 1945 года, время прибытия в Симферополь – 31 января 1945-го в 12.30. Прописывался хронометраж: "Общее расстояние от Москвы до места назначения – 1462,6 км. Поезд будет находиться в пути 44 часа, из них в движении – 38,13 час. и на стоянках – 5,47 час. Средняя скорость – 33,3 км/час". "Контрольный поезд отправляется 29 января 1945 г. в 16 час. 10 мин. и в пути следования, как правило, будет идти на один перегон впереди основного поезда", - отмечалось в документе. По маршруту следования поезда была организована "чекистско-войсковая охрана" из 679 чекистов-транспортников, семи подвижных чекистско-розыскных групп (35 человек), работников железнодорожной милиции (1078 человек), бойцов войск НКВД по охране железных дорог (2691 человек).О высшей секретности документа говорит то, что вместо фамилий Сталина, Молотова, Берии и Антонова, а также названий населенных пунктов и время отправления и прибытия поездов машинистка ставила пробел, а недостающие сведения вписывались от руки непосредственно перед отправкой документа адресату.Также описывалось, как автомобильный кортеж советской делегации во главе со Сталиным должен был идти по шоссе от Симферополя до места назначения. В частности, указывалось, что с 30 января 1945-го до особого распоряжения закрывались верхнее шоссе на участке Ялта – Байдарские Ворота и нижнее шоссе на участке Ялта – Форос. "Исключение составляют служебные машины "Аргонавтов" и охраны", - говорилось в документе."Аргонавт" - таким было кодовое, в целях обеспечения секретности, название Ялтинской конференции по аналогии с древнегреческими мифами о путешественниках, которые отправились к черноморским берегам за золотым руном. Соответственно, "Аргонавтами" именовались Рузвельт и Черчилль. В день следования советской делегации 31 января 1945-го по шоссе Симферополь – Байдарские ворота запрещалось движение всех видов транспорта, а машинам Рузвельта и Черчилля и их охраны запрещалось идти навстречу кортежу во главе со Сталиным.Благодаря мерам, предпринятым советскими специальными службами, конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму прошла без каких-либо происшествий, подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20200213/1564669814.html

https://ria.ru/20240807/fsb-1964572297.html

https://ria.ru/20240807/fsb-1964573303.html

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Дарья Буймова

ссср, москва, симферополь, иосиф сталин (джугашвили), франклин рузвельт, уинстон черчилль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество