https://ria.ru/20250204/fpv-1997261083.html

В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу

В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу - РИА Новости, 04.02.2025

В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу

Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:10:00+03:00

2025-02-04T11:10:00+03:00

2025-02-04T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efd083df5f4f43f19f903eb30cbbc363.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области", - сказал собеседник. Снятое в Курской области с разведывательного коптера на месте ликвидации украинских разведчиков видео передано в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20250204/vsu-1997243352.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная украинская разведгруппа у курской Старой Сорочины Расчет FPV-дронов группировки "Север" у курской Старой Сорочины уничтожил украинскую разведгруппу из 4 человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. 2025-02-04T11:10 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, безопасность