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В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:10 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/fpv-1997261083.html
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу - РИА Новости, 04.02.2025
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу
Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:10:00+03:00
2025-02-04T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области", - сказал собеседник. Снятое в Курской области с разведывательного коптера на месте ликвидации украинских разведчиков видео передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997243352.html
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Уничтоженная украинская разведгруппа у курской Старой Сорочины
Расчет FPV-дронов группировки "Север" у курской Старой Сорочины уничтожил украинскую разведгруппу из 4 человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу

В Курской области расчет ударных FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области", - сказал собеседник.
Снятое в Курской области с разведывательного коптера на месте ликвидации украинских разведчиков видео передано в распоряжение РИА Новости.
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