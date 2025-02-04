https://ria.ru/20250204/fpv-1997261083.html
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу - РИА Новости, 04.02.2025
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу
Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:10:00+03:00
2025-02-04T11:10:00+03:00
2025-02-04T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_efd083df5f4f43f19f903eb30cbbc363.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Расчет ударных FPV-дронов группировки войск "Север" у населенного пункта Старая Сорочина Курской области уничтожил украинскую разведывательную группу из четверых человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. "Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил украинскую разведгруппу из четверых человек, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Группа разведчиков противника была уничтожена в районе населенного пункта Старая Сорочина в Курской области", - сказал собеседник. Снятое в Курской области с разведывательного коптера на месте ликвидации украинских разведчиков видео передано в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20250204/vsu-1997243352.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997260428_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13a9a2dd7458e36476d1e0c01f712da4.jpg
Уничтоженная украинская разведгруппа у курской Старой Сорочины
Расчет FPV-дронов группировки "Север" у курской Старой Сорочины уничтожил украинскую разведгруппу из 4 человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
2025-02-04T11:10
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области расчет FPV уничтожил украинскую разведгруппу
В Курской области расчет ударных FPV-дронов уничтожил украинскую разведгруппу