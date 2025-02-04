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Врачи извлекли флешку из желудка школьника - РИА Новости, 04.02.2025
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Хорошие новости
 
13:24 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/fleshka-1997301973.html
Врачи извлекли флешку из желудка школьника
Врачи извлекли флешку из желудка школьника - РИА Новости, 04.02.2025
Врачи извлекли флешку из желудка школьника
Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:24:00+03:00
2025-02-04T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из больницы, в школе его домашнюю работу приняли успешно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Непредвиденный случай с домашним заданием по информатике произошел с 16-летним мальчиком, который обратился в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Он выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить флешку перед лицом. Однако в какой-то момент он случайно проглотил ее. Иногда инородные тела выходят естественным путем, на что мальчик надеялся, но в данном случае этого не произошло, и семья обратилась к врачам", - отметили в пресс-службе. На следующий день мальчика выписали домой. Флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. У мальчика успешно приняли выполненную работу в школе. Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не предпринимая попыток вызвать рвоту, а также не поить и не кормить ребенка до получения рекомендаций от врача. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск возникновения осложнений.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врачи извлекли флешку из желудка школьника

Врачи извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку
Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из больницы, в школе его домашнюю работу приняли успешно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Непредвиденный случай с домашним заданием по информатике произошел с 16-летним мальчиком, который обратился в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Он выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить флешку перед лицом. Однако в какой-то момент он случайно проглотил ее. Иногда инородные тела выходят естественным путем, на что мальчик надеялся, но в данном случае этого не произошло, и семья обратилась к врачам", - отметили в пресс-службе.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку
 Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку
На следующий день мальчика выписали домой. Флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. У мальчика успешно приняли выполненную работу в школе.
Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не предпринимая попыток вызвать рвоту, а также не поить и не кормить ребенка до получения рекомендаций от врача. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск возникновения осложнений.
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлеки зубную щетку из желудка 16-летней девушки - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Подмосковье врачи извлекли зубную щетку из желудка девушки
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