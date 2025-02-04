https://ria.ru/20250204/fleshka-1997301973.html
Врачи извлекли флешку из желудка школьника
Врачи извлекли флешку из желудка школьника - РИА Новости, 04.02.2025
Врачи извлекли флешку из желудка школьника
Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:24:00+03:00
2025-02-04T13:24:00+03:00
2025-02-04T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из больницы, в школе его домашнюю работу приняли успешно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Непредвиденный случай с домашним заданием по информатике произошел с 16-летним мальчиком, который обратился в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Он выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить флешку перед лицом. Однако в какой-то момент он случайно проглотил ее. Иногда инородные тела выходят естественным путем, на что мальчик надеялся, но в данном случае этого не произошло, и семья обратилась к врачам", - отметили в пресс-службе. На следующий день мальчика выписали домой. Флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. У мальчика успешно приняли выполненную работу в школе. Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не предпринимая попыток вызвать рвоту, а также не поить и не кормить ребенка до получения рекомендаций от врача. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск возникновения осложнений.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Хорошие новости, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врачи извлекли флешку из желудка школьника
Врачи извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из желудка школьника флешку с домашним заданием по информатике, 16-летний мальчик уже выписан из больницы, в школе его домашнюю работу приняли успешно, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Непредвиденный случай с домашним заданием по информатике произошел с 16-летним мальчиком, который обратился в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Он выполнил свою работу и загрузил ее на флешку, после чего решил поиграть и начал крутить флешку перед лицом. Однако в какой-то момент он случайно проглотил ее. Иногда инородные тела выходят естественным путем, на что мальчик надеялся, но в данном случае этого не произошло, и семья обратилась к врачам", - отметили в пресс-службе.
На следующий день мальчика выписали домой. Флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. У мальчика успешно приняли выполненную работу в школе.
Врачи напоминают, что, если ребенок проглотил инородное тело, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, не предпринимая попыток вызвать рвоту, а также не поить и не кормить ребенка до получения рекомендаций от врача. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск возникновения осложнений.