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В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России - РИА Новости, 04.02.2025
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14:40 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/finljandija-1997317523.html
В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России
В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России - РИА Новости, 04.02.2025
В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России
Спикером финского парламента снова стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских военных в 2023 году, следует из РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:40:00+03:00
2025-02-04T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спикером финского парламента снова стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских военных в 2023 году, следует из результатов голосования в финском законодательном органе. "Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год", - было объявлено на заседании. Трансляция велась на сайте парламента. Спикером парламента, в соответствии со сложившейся практикой, становится депутат второй по величине правительственной партии, в настоящее время - партии "Истинные финны". По результатам голосования Халла-ахо набрал 105 голосов, и был в третий раз избран спикером. Год назад Халла-ахо заручился поддержкой 91 депутата. Халла-ахо - депутат от правой партии "Истинные финны", которая входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо. Халла-ахо в 2023 году за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения".
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в мире, россия, финляндия, юсси халла-ахо, петтери орпо, павел кузнецов
В мире, Россия, Финляндия, Юсси Халла-ахо, Петтери Орпо, Павел Кузнецов
В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России

В Финляндии спикером вновь стал депутат, призывавший убивать российских военных

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спикером финского парламента снова стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских военных в 2023 году, следует из результатов голосования в финском законодательном органе.
"Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год", - было объявлено на заседании. Трансляция велась на сайте парламента.
Спикером парламента, в соответствии со сложившейся практикой, становится депутат второй по величине правительственной партии, в настоящее время - партии "Истинные финны". По результатам голосования Халла-ахо набрал 105 голосов, и был в третий раз избран спикером. Год назад Халла-ахо заручился поддержкой 91 депутата.
Халла-ахо - депутат от правой партии "Истинные финны", которая входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо.
Халла-ахо в 2023 году за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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В миреРоссияФинляндияЮсси Халла-ахоПеттери ОрпоПавел Кузнецов
 
 
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