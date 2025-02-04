https://ria.ru/20250204/finljandija-1997317523.html

В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России

В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России - РИА Новости, 04.02.2025

В Финляндии избрали спикера парламента, призывавшего убивать ВС России

Спикером финского парламента снова стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских военных в 2023 году, следует из РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T14:40:00+03:00

2025-02-04T14:40:00+03:00

в мире

россия

финляндия

юсси халла-ахо

петтери орпо

павел кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52b2e7eff663872d6a9d40171f08d4cb.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Спикером финского парламента снова стал депутат от правой партии "Истинные финны" Юсси Халла-ахо, призывавший убивать российских военных в 2023 году, следует из результатов голосования в финском законодательном органе. "Поскольку депутат Халла-ахо набрал более половины голосов в поддержку, он избирается спикером парламента на 2025 год", - было объявлено на заседании. Трансляция велась на сайте парламента. Спикером парламента, в соответствии со сложившейся практикой, становится депутат второй по величине правительственной партии, в настоящее время - партии "Истинные финны". По результатам голосования Халла-ахо набрал 105 голосов, и был в третий раз избран спикером. Год назад Халла-ахо заручился поддержкой 91 депутата. Халла-ахо - депутат от правой партии "Истинные финны", которая входит в коалиционное правительство премьера Петтери Орпо. Халла-ахо в 2023 году за пожертвование заказал на украинском снаряде надпись "За свободу Финляндии" и прокомментировал поступок в социальных сетях таким образом: "все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что "призывы к убийству граждан другого государства не вызывают никаких иных чувств, кроме отвращения".

https://ria.ru/20250203/zakharova-1997078138.html

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, юсси халла-ахо, петтери орпо, павел кузнецов