https://ria.ru/20250204/fedotova-1997343833.html

Вице-губернатор Ростовской области не признала вину в превышении полномочий

Вице-губернатор Ростовской области не признала вину в превышении полномочий - РИА Новости, 04.02.2025

Вице-губернатор Ростовской области не признала вину в превышении полномочий

Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, свою вину отрицает, сообщил следователь в суде. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:23:00+03:00

2025-02-04T16:23:00+03:00

2025-02-04T16:24:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, подозреваемая в превышении должностных полномочий, свою вину отрицает, сообщил следователь в суде. Во вторник суд рассматривает ходатайство об избрании ей меры пресечения. "Федотова была задержана 3 февраля. В ходе допроса свою вину отрицала, дала показания о непричастности к преступлению", - сказал следователь. В понедельник СК РФ сообщил, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.

https://ria.ru/20250115/smolensk-1993845067.html

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происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)