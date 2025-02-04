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Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ - РИА Новости, 04.02.2025
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11:39 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ezhik-1997267530.html
Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ
Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ - РИА Новости, 04.02.2025
Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ
Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:39:00+03:00
2025-02-04T11:39:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принять заявление к производству и возбудить гражданское дело в суде первой инстанции",- сказано в документах. Согласно документам, 17 февраля суд проведет беседу со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, будет разрешен вопрос о составе лиц, участвующих в деле. После назначат дату рассмотрения иска по существу. Из документов следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется. Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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центральный банк рф (цб рф), происшествия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Происшествия
Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ

Суд принял к производству иск художницы "Ёжика в тумане" об авторских правах

© Банк РоссииПамятная монета "Ёжик в тумане"
Памятная монета Ёжик в тумане - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Банк России
Памятная монета "Ёжик в тумане". Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Принять заявление к производству и возбудить гражданское дело в суде первой инстанции",- сказано в документах.
Согласно документам, 17 февраля суд проведет беседу со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, будет разрешен вопрос о составе лиц, участвующих в деле. После назначат дату рассмотрения иска по существу.
Из документов следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется.
Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.
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