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Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ

Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ - РИА Новости, 04.02.2025

Суд принял иск художницы "Ёжика в тумане" к ЦБ

Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:39:00+03:00

2025-02-04T11:39:00+03:00

2025-02-04T11:39:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы принял к производству иск художника-постановщика мультфильма "Ёжик в тумане" Франчески Ярбусовой о защите авторских прав к Банку России, связанный с выпуском трех видов монет из серии "Российская (советская) мультипликация", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Принять заявление к производству и возбудить гражданское дело в суде первой инстанции",- сказано в документах. Согласно документам, 17 февраля суд проведет беседу со сторонами в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений. Судом, в том числе, будет разрешен вопрос о составе лиц, участвующих в деле. После назначат дату рассмотрения иска по существу. Из документов следует, что в своем иске к Банку России Ярбусова просит суд признать ее автором изображения, обязать изъять из обращения монеты, а также взыскать в ее пользу денежную компенсацию морального вреда. Сумма исковых требований не уточняется. Ранее в суде рассказали, что истец указала на то, что в 2024 году Центральный Банк Российской Федерации выпустил в обращение три вида монет "Ёжик в тумане" из серии "Российская (советская) мультипликация". Она считает, что ответчик нарушил ее авторские права, используя результаты ее интеллектуальной деятельности без разрешения и без указания ее авторства, уточняли в инстанции.

https://ria.ru/20250122/vysotskaya-1995009605.html

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центральный банк рф (цб рф), происшествия