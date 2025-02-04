https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204689.html
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 04.02.2025
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета
ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:49:00+03:00
2025-02-04T00:49:00+03:00
2025-02-04T01:16:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
евросовет
антониу кошта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."США являются нашим другом, союзником и партнером… Однако проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей. Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.По его словам, среди таких принципов – уважение национального суверенитета, территориальной целостности, границ.
https://ria.ru/20250203/tusk-1997051104.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, евросовет, антониу кошта
В мире, США, Евросоюз, Евросовет, Антониу Кошта
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Кошта: ЕС готов к диалогу с США, но не поступится принципами
БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.
"США являются нашим другом, союзником и партнером… Однако проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей. Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.
По его словам, среди таких принципов – уважение национального суверенитета, территориальной целостности, границ.