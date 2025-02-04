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ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 04.02.2025
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00:49 04.02.2025 (обновлено: 01:16 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204689.html
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 04.02.2025
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета
ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:49:00+03:00
2025-02-04T01:16:00+03:00
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евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."США являются нашим другом, союзником и партнером… Однако проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей. Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.По его словам, среди таких принципов – уважение национального суверенитета, территориальной целостности, границ.
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в мире, сша, евросоюз, евросовет, антониу кошта
В мире, США, Евросоюз, Евросовет, Антониу Кошта
ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Кошта: ЕС готов к диалогу с США, но не поступится принципами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.
"США являются нашим другом, союзником и партнером… Однако проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей. Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.
По его словам, среди таких принципов – уважение национального суверенитета, территориальной целостности, границ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США
Вчера, 13:59
 
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