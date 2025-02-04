https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204689.html

ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета

ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 04.02.2025

ЕС готов к диалогу с США, заявил глава Евросовета

ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:49:00+03:00

2025-02-04T00:49:00+03:00

2025-02-04T01:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, в том числе в вопросах территориальной целостности, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."США являются нашим другом, союзником и партнером… Однако проблемы и разногласия могут случаться в отношениях друзей. Мы должны их обсуждать и искать решения. Но, естественно, мы защищаем свои ценности и принципы, не допуская ущерба нашим собственным интересам", - сказал он.По его словам, среди таких принципов – уважение национального суверенитета, территориальной целостности, границ.

https://ria.ru/20250203/tusk-1997051104.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, евросоюз, евросовет, антониу кошта