https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204253.html
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны - РИА Новости, 04.02.2025
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:43:00+03:00
2025-02-04T00:43:00+03:00
2025-02-04T00:56:00+03:00
евросоюз
в мире
антониу кошта
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."Мы договорились сконцентрироваться на главных пробелах в вопросах обороны… В сегодняшних дискуссиях был сделан акцент на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он.Речь также шла о ракетах, снарядах, вопросах военной мобильности.
https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, антониу кошта, евросовет
Евросоюз, В мире, Антониу Кошта, Евросовет
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
ЕС считает развитие систем ПРО приоритетом в области обороны