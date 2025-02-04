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В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны - РИА Новости, 04.02.2025
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00:43 04.02.2025 (обновлено: 00:56 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204253.html
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны - РИА Новости, 04.02.2025
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:43:00+03:00
2025-02-04T00:56:00+03:00
евросоюз
в мире
антониу кошта
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."Мы договорились сконцентрироваться на главных пробелах в вопросах обороны… В сегодняшних дискуссиях был сделан акцент на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он.Речь также шла о ракетах, снарядах, вопросах военной мобильности.
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евросоюз, в мире, антониу кошта, евросовет
Евросоюз, В мире, Антониу Кошта, Евросовет
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны

ЕС считает развитие систем ПРО приоритетом в области обороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.
"Мы договорились сконцентрироваться на главных пробелах в вопросах обороны… В сегодняшних дискуссиях был сделан акцент на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он.
Речь также шла о ракетах, снарядах, вопросах военной мобильности.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
ЕС выделил Польше сто миллионов евро на "защиту от России"
Вчера, 13:38
 
ЕвросоюзВ миреАнтониу КоштаЕвросовет
 
 
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