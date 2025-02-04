https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204253.html

В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны

В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны - РИА Новости, 04.02.2025

В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны

ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:43:00+03:00

2025-02-04T00:43:00+03:00

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС считает развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны приоритетом для совместной работы в области обороны, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне."Мы договорились сконцентрироваться на главных пробелах в вопросах обороны… В сегодняшних дискуссиях был сделан акцент на противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он.Речь также шла о ракетах, снарядах, вопросах военной мобильности.

https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евросоюз, в мире, антониу кошта, евросовет