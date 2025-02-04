https://ria.ru/20250204/evrosovet-1997207658.html

Глава Евросовета заявил о поддержке суверенитета Дании

Глава Евросовета заявил о поддержке суверенитета Дании - РИА Новости, 04.02.2025

Глава Евросовета заявил о поддержке суверенитета Дании

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:10:00+03:00

2025-02-04T01:10:00+03:00

2025-02-04T01:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии."Принципы суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенность границ являются универсальными. Мы отстаивали эти принципы на Украине, и несомненно, будем отстаивать эти принципы везде, в том числе, если территориальная целостность государства-члена Евросоюза ставится под вопрос. Сохранение территориальной целостности Дании, ее суверенитета и неприкосновенности границ принципиально важно для всех государств-членов. ЕС в полной мере поддерживает Данию", - сказал Кошта по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250201/frantsiya-1996696097.html

https://ria.ru/20250129/ssha-1996025977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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