https://ria.ru/20250204/estoniya-1997256608.html

МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью

МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью - РИА Новости, 04.02.2025

МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью

Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:50:00+03:00

2025-02-04T10:50:00+03:00

2025-02-04T10:59:00+03:00

религия

россия

москва

эстония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

религия

эстонская православная церковь московского патриархата

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "Сейчас очень резонансные события происходят в Эстонии, поскольку там произошло изменение названия Эстонской православной церкви. Она стала эстонской православной христианской церковью. И это все делается в соответствии с постановлением министерства внутренних дел, которые таким образом хотят сделать все, чтобы эта церковь даже в малейшем не упоминала о своих связях с русской православной церковью или вообще связях с Россией. …Осуждаем такие действия и призываем эстонские власти действовать разумно и соблюдать международно признанные документы", - сказал Аскальдович.

https://ria.ru/20250122/reshenie-1995032768.html

россия

москва

эстония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), религия, эстонская православная церковь московского патриархата