https://ria.ru/20250204/estoniya-1997256608.html
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью - РИА Новости, 04.02.2025
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью
Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:50:00+03:00
2025-02-04T10:50:00+03:00
2025-02-04T10:59:00+03:00
религия
россия
москва
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
религия
эстонская православная церковь московского патриархата
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "Сейчас очень резонансные события происходят в Эстонии, поскольку там произошло изменение названия Эстонской православной церкви. Она стала эстонской православной христианской церковью. И это все делается в соответствии с постановлением министерства внутренних дел, которые таким образом хотят сделать все, чтобы эта церковь даже в малейшем не упоминала о своих связях с русской православной церковью или вообще связях с Россией. …Осуждаем такие действия и призываем эстонские власти действовать разумно и соблюдать международно признанные документы", - сказал Аскальдович.
https://ria.ru/20250122/reshenie-1995032768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), религия, эстонская православная церковь московского патриархата
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МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью
МИД осудил давление властей Эстонии на православную церковь для смены названия