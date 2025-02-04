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МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью - РИА Новости, 04.02.2025
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Религия
 
10:50 04.02.2025 (обновлено: 10:59 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/estoniya-1997256608.html
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью - РИА Новости, 04.02.2025
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью
Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:50:00+03:00
2025-02-04T10:59:00+03:00
религия
россия
москва
эстония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
религия
эстонская православная церковь московского патриархата
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. "Сейчас очень резонансные события происходят в Эстонии, поскольку там произошло изменение названия Эстонской православной церкви. Она стала эстонской православной христианской церковью. И это все делается в соответствии с постановлением министерства внутренних дел, которые таким образом хотят сделать все, чтобы эта церковь даже в малейшем не упоминала о своих связях с русской православной церковью или вообще связях с Россией. …Осуждаем такие действия и призываем эстонские власти действовать разумно и соблюдать международно признанные документы", - сказал Аскальдович.
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россия, москва, эстония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), религия, эстонская православная церковь московского патриархата
Религия, Россия, Москва, Эстония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Религия, Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
МИД прокомментировал ситуацию с Эстонской православной церковью

МИД осудил давление властей Эстонии на православную церковь для смены названия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва осуждает давление эстонских властей на Эстонскую православную церковь для смены названия и призывают соблюдать международное право, заявил на брифинге специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.
"Сейчас очень резонансные события происходят в Эстонии, поскольку там произошло изменение названия Эстонской православной церкви. Она стала эстонской православной христианской церковью. И это все делается в соответствии с постановлением министерства внутренних дел, которые таким образом хотят сделать все, чтобы эта церковь даже в малейшем не упоминала о своих связях с русской православной церковью или вообще связях с Россией. …Осуждаем такие действия и призываем эстонские власти действовать разумно и соблюдать международно признанные документы", - сказал Аскальдович.
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В РПЦ отреагировали на решение Эстонской православной церкви
22 января, 18:58
 
РелигияРоссияМоскваЭстонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РелигияЭстонская Православная Церковь Московского Патриархата
 
 
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