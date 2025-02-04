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WSJ: ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США - РИА Новости, 04.02.2025
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12:09 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/es-1997277787.html
WSJ: ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США
WSJ: ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США - РИА Новости, 04.02.2025
WSJ: ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США
Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:09:00+03:00
2025-02-04T12:09:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal. Трамп ранее заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Британская газета Telegraph сообщала со ссылкой на источник, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении ЕС в размере 10 процентов. "Чиновники в Европейском союзе, который обычно является сторонником свободной торговли, на протяжении нескольких месяцев вырабатывают варианты ответных мер на угрозы США ввести пошлины, в том числе при помощи пошлин, которые могут затронуть продукцию из политически значимых штатов США", - говорится в материале издания. Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
WSJ: ЕС может ввести ответные пошлины на продукцию из США

WSJ: Евросоюз может ввести ответные пошлины на продукцию из американских штатов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейский союз рассматривает возможность введения ответных пошлин на продукцию из ряда американских штатов в случае аналогичных мер со стороны администрации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Трамп ранее заявлял, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Британская газета Telegraph сообщала со ссылкой на источник, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении ЕС в размере 10 процентов.
"Чиновники в Европейском союзе, который обычно является сторонником свободной торговли, на протяжении нескольких месяцев вырабатывают варианты ответных мер на угрозы США ввести пошлины, в том числе при помощи пошлин, которые могут затронуть продукцию из политически значимых штатов США", - говорится в материале издания.
Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом издание отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов.
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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СШАКанадаКитайДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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