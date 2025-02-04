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Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой - РИА Новости, 04.02.2025
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17:47 04.02.2025 (обновлено: 18:16 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/erebru-1997364442.html
Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой
Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой - РИА Новости, 04.02.2025
Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой
Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, информирует во вторник газета Expressen со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:47:00+03:00
2025-02-04T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, информирует во вторник газета Expressen со ссылкой на источники. Полиция Швеции сообщила, что проводит операцию из-за стрельбы в районе школы в Эребру, пять человек получили ранения, информации о тяжести полученных травм нет. По данным телеканала SVT, в школе Campus Risbergska, в которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых. В материале газеты утверждается, что преступник покончил с собой. Источник информации не называется. При этом полиция уточнила, что ее сотрудники не пострадали в результате стрельбы.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой

Expressen: устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру покончил с собой

© Фото : соцсетиПолицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру
Полицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские на месте стрельбы возле школы в Эребру
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, информирует во вторник газета Expressen со ссылкой на источники.
Полиция Швеции сообщила, что проводит операцию из-за стрельбы в районе школы в Эребру, пять человек получили ранения, информации о тяжести полученных травм нет. По данным телеканала SVT, в школе Campus Risbergska, в которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых.
В материале газеты утверждается, что преступник покончил с собой. Источник информации не называется.
При этом полиция уточнила, что ее сотрудники не пострадали в результате стрельбы.
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