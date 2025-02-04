https://ria.ru/20250204/erebru-1997364442.html

Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой

Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой - РИА Новости, 04.02.2025

Подозреваемый в стрельбе у школы в Швеции покончил с собой

Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, информирует во вторник газета Expressen со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:47:00+03:00

2025-02-04T17:47:00+03:00

2025-02-04T18:16:00+03:00

в мире

швеция

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предполагаемый преступник, устроивший стрельбу у школы в шведском городе Эребру, покончил с собой, информирует во вторник газета Expressen со ссылкой на источники. Полиция Швеции сообщила, что проводит операцию из-за стрельбы в районе школы в Эребру, пять человек получили ранения, информации о тяжести полученных травм нет. По данным телеканала SVT, в школе Campus Risbergska, в которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых. В материале газеты утверждается, что преступник покончил с собой. Источник информации не называется. При этом полиция уточнила, что ее сотрудники не пострадали в результате стрельбы.

https://ria.ru/20241006/strelba-1976638338.html

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в мире, швеция