https://ria.ru/20250204/energodar-1997365927.html

В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ

В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ

Средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ при попытке атаковать Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:54:00+03:00

2025-02-04T17:54:00+03:00

2025-02-04T18:01:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ при попытке атаковать Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале."В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов.По его словам, сохраняется угроза повторных атак.Врио главы города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными, а также избегать открытых пространств.

https://ria.ru/20250123/grossi-1995218310.html

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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность