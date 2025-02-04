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В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:54 04.02.2025 (обновлено: 18:01 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/energodar-1997365927.html
В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ
В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ
Средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ при попытке атаковать Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:54:00+03:00
2025-02-04T18:01:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ при попытке атаковать Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале."В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов.По его словам, сохраняется угроза повторных атак.Врио главы города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными, а также избегать открытых пространств.
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энергодар
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энергодар, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, безопасность
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность
В Энергодаре подавили два беспилотника ВСУ

Средства РЭБ подавили два украинских БПЛА в Энергодаре, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ при попытке атаковать Энергодар, пострадавших и возгораний нет, сообщил врио главы администрации города Максим Пухов в Telegram-канале.
"В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет", - написал Пухов.
По его словам, сохраняется угроза повторных атак.
Врио главы города призвал жителей быть предельно внимательными и осторожными, а также избегать открытых пространств.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьБезопасность
 
 
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