https://ria.ru/20250204/eksport-1997328907.html
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу - РИА Новости, 04.02.2025
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала свою работу в Перми, в ней принимают участие представители центров поддержки экспорта (ЦПЭ)... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:26:00+03:00
2025-02-04T15:26:00+03:00
2025-02-04T15:26:00+03:00
экономика
пермский край
пермь
россия
дмитрий махонин
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
конференция
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала свою работу в Перми, в ней принимают участие представители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из более чем 70 регионов, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), Школы экспорта РЭЦ, региональных органов исполнительной власти, а также малых и средних предприятий, сообщает центр.Мероприятие организовано Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Пермского края."Конференция продлится три дня. Участники подведут итоги работы ЦПЭ за прошлый год и совместно проработают направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.От имени губернатора Пермского края Дмитрия Махонина участников поприветствовал заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов."Мы благодарны Российскому экспортному центру за доверие и рады приветствовать участников итоговой конференции центров поддержки экспорта. Пермский край - крупный экспортно ориентированный регион. Ежегодный объем экспорта составляет более $6 млрд. Структура поставок представлена в том числе традиционными товарами наших крупных компаний - продуктами нефтепереработки, калийными и другими сложными удобрениями. При этом задача по развитию несырьевого неэнергетического экспорта, выводу на новые международные рынки компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса - одна из ключевых для нас. При участии Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта мы ежегодно оказываем услуги более 500 компаниям. Благодаря государственной поддержке каждый год в крае заключается более 50 контрактов. В 2024 году 10 новых компаний были выведены на экспорт. Благодаря этим и другим мерам поддержки предприятия начинают активно расти, получают возможность продвигать свою продукцию по всему миру", - отметил Чибисов."РЭЦ работает в плотной связи с центрами поддержки экспорта, помогая тысячам предпринимателей успешно развивать свой бизнес на внешних рынках. Малый и средний бизнес обладает большим экспортным потенциалом, и наша совместная задача - продолжить его раскрывать. Поэтому нам так важно участие компаний в конференции - мы можем выстроить прямой диалог и получить ценную обратную связь, на основе которой будет возможно усовершенствовать действующие меры поддержки или внедрить новые", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Так, уже в первый день конференции пройдут стратегические сессии, на которых участники обсудят новые задачи инфраструктуры поддержки экспорта, планы на 2025 год и способы повышения эффективности оказания поддержки предпринимателям.5 и 6 февраля буду посвящены подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в 2024 году. В защите результатов работы ЦПЭ примут участие компании-экспортеры, которые расскажут о сложностях, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки. Для бизнеса также будет организована игра "Мозаика продаж", которая позволит развить техники продвижения продукции и взаимодействия с покупателями.Завершит конференцию церемония награждения лучших центров поддержки экспорта по итогам 2024 года. Награды будут вручены в нескольких номинациях: "Цифровизация экспорта - "Мой экспорт", "Лояльные клиенты ЦПЭ", "Прорыв года" и "ТОП – 10".Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".
https://ria.ru/20250124/rets-1995382219.html
https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html
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экономика, пермский край, пермь, россия, дмитрий махонин, российский экспортный центр (рэц), экспорт, конференция
Экономика, Пермский край, Пермь, Россия, Дмитрий Махонин, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Конференция
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу
В Перми открылась всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала свою работу в Перми, в ней принимают участие представители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из более чем 70 регионов, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), Школы экспорта РЭЦ, региональных органов исполнительной власти, а также малых и средних предприятий, сообщает центр.
Мероприятие организовано Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Пермского края.
"Конференция продлится три дня. Участники подведут итоги работы ЦПЭ за прошлый год и совместно проработают направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
От имени губернатора Пермского края Дмитрия Махонина участников поприветствовал заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.
"Мы благодарны Российскому экспортному центру за доверие и рады приветствовать участников итоговой конференции центров поддержки экспорта. Пермский край - крупный экспортно ориентированный регион. Ежегодный объем экспорта составляет более $6 млрд. Структура поставок представлена в том числе традиционными товарами наших крупных компаний - продуктами нефтепереработки, калийными и другими сложными удобрениями. При этом задача по развитию несырьевого неэнергетического экспорта, выводу на новые международные рынки компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса - одна из ключевых для нас. При участии Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта мы ежегодно оказываем услуги более 500 компаниям. Благодаря государственной поддержке каждый год в крае заключается более 50 контрактов. В 2024 году 10 новых компаний были выведены на экспорт. Благодаря этим и другим мерам поддержки предприятия начинают активно расти, получают возможность продвигать свою продукцию по всему миру", - отметил Чибисов.
"РЭЦ работает в плотной связи с центрами поддержки экспорта, помогая тысячам предпринимателей успешно развивать свой бизнес на внешних рынках. Малый и средний бизнес обладает большим экспортным потенциалом, и наша совместная задача - продолжить его раскрывать. Поэтому нам так важно участие компаний в конференции - мы можем выстроить прямой диалог и получить ценную обратную связь, на основе которой будет возможно усовершенствовать действующие меры поддержки или внедрить новые", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Так, уже в первый день конференции пройдут стратегические сессии, на которых участники обсудят новые задачи инфраструктуры поддержки экспорта, планы на 2025 год и способы повышения эффективности оказания поддержки предпринимателям.
5 и 6 февраля буду посвящены подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в 2024 году. В защите результатов работы ЦПЭ примут участие компании-экспортеры, которые расскажут о сложностях, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки. Для бизнеса также будет организована игра "Мозаика продаж", которая позволит развить техники продвижения продукции и взаимодействия с покупателями.
Завершит конференцию церемония награждения лучших центров поддержки экспорта по итогам 2024 года. Награды будут вручены в нескольких номинациях: "Цифровизация экспорта - "Мой экспорт", "Лояльные клиенты ЦПЭ", "Прорыв года" и "ТОП – 10".
Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".