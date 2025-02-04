https://ria.ru/20250204/eksport-1997328907.html

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу - РИА Новости, 04.02.2025

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала свою работу в Перми, в ней принимают участие представители центров поддержки экспорта (ЦПЭ)... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:26:00+03:00

2025-02-04T15:26:00+03:00

2025-02-04T15:26:00+03:00

экономика

пермский край

пермь

россия

дмитрий махонин

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

конференция

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала свою работу в Перми, в ней принимают участие представители центров поддержки экспорта (ЦПЭ) из более чем 70 регионов, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), Школы экспорта РЭЦ, региональных органов исполнительной власти, а также малых и средних предприятий, сообщает центр.Мероприятие организовано Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Пермского края."Конференция продлится три дня. Участники подведут итоги работы ЦПЭ за прошлый год и совместно проработают направления сотрудничества для достижения целей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.От имени губернатора Пермского края Дмитрия Махонина участников поприветствовал заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов."Мы благодарны Российскому экспортному центру за доверие и рады приветствовать участников итоговой конференции центров поддержки экспорта. Пермский край - крупный экспортно ориентированный регион. Ежегодный объем экспорта составляет более $6 млрд. Структура поставок представлена в том числе традиционными товарами наших крупных компаний - продуктами нефтепереработки, калийными и другими сложными удобрениями. При этом задача по развитию несырьевого неэнергетического экспорта, выводу на новые международные рынки компаний, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса - одна из ключевых для нас. При участии Российского экспортного центра и Центра поддержки экспорта мы ежегодно оказываем услуги более 500 компаниям. Благодаря государственной поддержке каждый год в крае заключается более 50 контрактов. В 2024 году 10 новых компаний были выведены на экспорт. Благодаря этим и другим мерам поддержки предприятия начинают активно расти, получают возможность продвигать свою продукцию по всему миру", - отметил Чибисов."РЭЦ работает в плотной связи с центрами поддержки экспорта, помогая тысячам предпринимателей успешно развивать свой бизнес на внешних рынках. Малый и средний бизнес обладает большим экспортным потенциалом, и наша совместная задача - продолжить его раскрывать. Поэтому нам так важно участие компаний в конференции - мы можем выстроить прямой диалог и получить ценную обратную связь, на основе которой будет возможно усовершенствовать действующие меры поддержки или внедрить новые", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Так, уже в первый день конференции пройдут стратегические сессии, на которых участники обсудят новые задачи инфраструктуры поддержки экспорта, планы на 2025 год и способы повышения эффективности оказания поддержки предпринимателям.5 и 6 февраля буду посвящены подведению итогов деятельности центров поддержки экспорта в 2024 году. В защите результатов работы ЦПЭ примут участие компании-экспортеры, которые расскажут о сложностях, с которыми они сталкиваются при выходе на внешние рынки. Для бизнеса также будет организована игра "Мозаика продаж", которая позволит развить техники продвижения продукции и взаимодействия с покупателями.Завершит конференцию церемония награждения лучших центров поддержки экспорта по итогам 2024 года. Награды будут вручены в нескольких номинациях: "Цифровизация экспорта - "Мой экспорт", "Лояльные клиенты ЦПЭ", "Прорыв года" и "ТОП – 10".Напомним, региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и выставках, размещении на маркетплейсах и не только. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".

https://ria.ru/20250124/rets-1995382219.html

https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html

https://ria.ru/20250119/magaziny-1994459555.html

пермский край

пермь

россия

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экономика, пермский край, пермь, россия, дмитрий махонин, российский экспортный центр (рэц), экспорт, конференция