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Эксперт объяснил важную роль Украины для Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
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18:03 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/ekspert-1997358344.html
Эксперт объяснил важную роль Украины для Трампа
Эксперт объяснил важную роль Украины для Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
Эксперт объяснил важную роль Украины для Трампа
Желание президента США Дональда Трампа победить в торговой войне с Китаем требует ресурсной базы, что объясняет намерения получать редкоземельные металлы из... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:03:00+03:00
2025-02-04T18:03:00+03:00
цены на нефть
сша
китай
гренландия
дональд трамп
джо байден
высшая школа экономики (вшэ)
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа победить в торговой войне с Китаем требует ресурсной базы, что объясняет намерения получать редкоземельные металлы из Украины, а также споры вокруг Гренландии и Арктики, прокомментировал РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Основной глобальной целью Трампа сейчас является победа в торговой войне с Китаем, которая уже разгорается в разных экономических плоскостях и требует колоссальной ресурсной, материальной и кадровой базы. Это и объясняет горячие споры вокруг присоединения Гренландии, претензии на Арктику и желание получить контроль над месторождениями на Украине", - объяснил Новик. Он отметил, что Трамп ведет последовательную и прагматичную политику президента-экономиста. Поэтому его попытки нивелировать расходы США на Украине за счет совместного использования ресурсов страны выглядят вполне логично. "Речь идет в первую очередь о металлах - уран, титан, литий и так далее", - отметил Новик. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Экс-президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. В феврале этого года Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, в начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
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сша
китай
гренландия
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цены на нефть, сша, китай, гренландия, дональд трамп, джо байден, высшая школа экономики (вшэ), всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, США, Китай, Гренландия, Дональд Трамп, Джо Байден, Высшая школа экономики (ВШЭ), Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эксперт объяснил важную роль Украины для Трампа

Экономист Новик заявил, что Украина нужна США для победы в торговой войне с КНР

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа победить в торговой войне с Китаем требует ресурсной базы, что объясняет намерения получать редкоземельные металлы из Украины, а также споры вокруг Гренландии и Арктики, прокомментировал РИА Новости эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.
В понедельник Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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"Основной глобальной целью Трампа сейчас является победа в торговой войне с Китаем, которая уже разгорается в разных экономических плоскостях и требует колоссальной ресурсной, материальной и кадровой базы. Это и объясняет горячие споры вокруг присоединения Гренландии, претензии на Арктику и желание получить контроль над месторождениями на Украине", - объяснил Новик.
Он отметил, что Трамп ведет последовательную и прагматичную политику президента-экономиста. Поэтому его попытки нивелировать расходы США на Украине за счет совместного использования ресурсов страны выглядят вполне логично. "Речь идет в первую очередь о металлах - уран, титан, литий и так далее", - отметил Новик.
Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Экс-президент Джо Байден фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
В феврале этого года Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
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В ответ на решение США министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Кроме того, в начале января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативы о включении Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата и о возвращении США контроля над Панамским каналом.
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Цены на нефтьСШАКитайГренландияДональд ТрампДжо БайденВысшая школа экономики (ВШЭ)Всемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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