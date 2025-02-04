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Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС - РИА Новости, 04.02.2025
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14:05 04.02.2025 (обновлено: 14:15 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/eks-premer-1997309313.html
Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС
Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС - РИА Новости, 04.02.2025
Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС
Политика президента США Дональда Трампа в сфере торговли доказывает, что он сделает все, что обещал во время своей предвыборной кампании, новый хозяин Белого... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:05:00+03:00
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МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в сфере торговли доказывает, что он сделает все, что обещал во время своей предвыборной кампании, новый хозяин Белого дома является "смертельным вызовом" для Евросоюза, заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. "Это (политика Трампа в сфере торговли) демонстрация того, что на этот раз Трамп собирается сделать все, о чем он говорил во время предвыборной кампании. В отличие от первого срока, очевидно, что он подготовился и что у него есть проект, который является альтернативой существованию ЕС как многосторонней и общественной организации. Теперь мы поняли, что Трамп - это смертельный вызов нашему проекту, и мы должны вести себя соответствующим образом", - сказал он в интервью испанской газете La Vanguardia. Согласно экс-премьеру, после Канады и Мексики Европа будет следующей в списке на введение тарифов. Кроме того, Трамп знает, как навредить Европе, которая может значительно пострадать от экономической агрессии извне с учетом и так существующей "несбалансированности между своими территориями", добавил он. По этой причине Летта уверен, что Европа должна будет отреагировать, используя другие методы влияния. Так, он предлагает обратить внимание, например, на финансы. "Это означает, что мы должны защитить нашу финансовую систему и затруднить выход американских инвесторов и банков на континент", - считает политик. Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом La Vanguardia отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html
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цены на нефть, канада, мексика, сша, дональд трамп, энрико летта, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп, Энрико Летта, Евросоюз, В мире
Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС

Экс-премьер Италии Летта назвал Трампа смертельным вызовом для ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп. Архивное фото
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МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в сфере торговли доказывает, что он сделает все, что обещал во время своей предвыборной кампании, новый хозяин Белого дома является "смертельным вызовом" для Евросоюза, заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.
"Это (политика Трампа в сфере торговли) демонстрация того, что на этот раз Трамп собирается сделать все, о чем он говорил во время предвыборной кампании. В отличие от первого срока, очевидно, что он подготовился и что у него есть проект, который является альтернативой существованию ЕС как многосторонней и общественной организации. Теперь мы поняли, что Трамп - это смертельный вызов нашему проекту, и мы должны вести себя соответствующим образом", - сказал он в интервью испанской газете La Vanguardia.
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Согласно экс-премьеру, после Канады и Мексики Европа будет следующей в списке на введение тарифов. Кроме того, Трамп знает, как навредить Европе, которая может значительно пострадать от экономической агрессии извне с учетом и так существующей "несбалансированности между своими территориями", добавил он.
По этой причине Летта уверен, что Европа должна будет отреагировать, используя другие методы влияния. Так, он предлагает обратить внимание, например, на финансы. "Это означает, что мы должны защитить нашу финансовую систему и затруднить выход американских инвесторов и банков на континент", - считает политик.
Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом La Vanguardia отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов.
Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
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