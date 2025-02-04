https://ria.ru/20250204/eks-premer-1997309313.html

Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС

Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС - РИА Новости, 04.02.2025

Экс-премьер Италии назвал Трампа "смертельным вызовом" для ЕС

Политика президента США Дональда Трампа в сфере торговли доказывает, что он сделает все, что обещал во время своей предвыборной кампании, новый хозяин Белого... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:05:00+03:00

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МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа в сфере торговли доказывает, что он сделает все, что обещал во время своей предвыборной кампании, новый хозяин Белого дома является "смертельным вызовом" для Евросоюза, заявил бывший премьер-министр Италии Энрико Летта. "Это (политика Трампа в сфере торговли) демонстрация того, что на этот раз Трамп собирается сделать все, о чем он говорил во время предвыборной кампании. В отличие от первого срока, очевидно, что он подготовился и что у него есть проект, который является альтернативой существованию ЕС как многосторонней и общественной организации. Теперь мы поняли, что Трамп - это смертельный вызов нашему проекту, и мы должны вести себя соответствующим образом", - сказал он в интервью испанской газете La Vanguardia. Согласно экс-премьеру, после Канады и Мексики Европа будет следующей в списке на введение тарифов. Кроме того, Трамп знает, как навредить Европе, которая может значительно пострадать от экономической агрессии извне с учетом и так существующей "несбалансированности между своими территориями", добавил он. По этой причине Летта уверен, что Европа должна будет отреагировать, используя другие методы влияния. Так, он предлагает обратить внимание, например, на финансы. "Это означает, что мы должны защитить нашу финансовую систему и затруднить выход американских инвесторов и банков на континент", - считает политик. Трамп ранее указывал на торговый дефицит в ущерб США, который, по его словам, составляет 300 миллиардов долларов. При этом La Vanguardia отмечает, что в 2023 году США имели положительное сальдо в торговле услугами с ЕС в размере 77 миллиардов долларов. Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Как указано в документе, пошлины в размере 25% вводятся против импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся против товаров из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

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цены на нефть, канада, мексика, сша, дональд трамп, энрико летта, евросоюз, в мире