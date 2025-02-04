https://ria.ru/20250204/egipet-1997226102.html

Египтяне с удовольствием учат русский язык, заявил посол

Египтяне с удовольствием учат русский язык, заявил посол - РИА Новости, 04.02.2025

Египтяне с удовольствием учат русский язык, заявил посол

Египтяне с удовольствием учат русский язык, тянутся к российской культуре и интересуются историей России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Египте... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:48:00+03:00

2025-02-04T07:48:00+03:00

2025-02-04T07:49:00+03:00

россия

египет

каир (город)

георгий борисенко

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

КАИР, 4 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Египтяне с удовольствием учат русский язык, тянутся к российской культуре и интересуются историей России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. "Да, многие египтяне с удовольствием учат русский язык. Это обусловлено и тем, что здесь превалирует доброе отношение к нашей стране", - сказал Борисенко. Дипломат подчеркнул, что Россия является одной из ведущих стран, куда молодые египтяне едут за получением высшего образования. Также он отметил, что египетская публика с большим интересом относится к культурной жизни в России. "Египтяне с огромным уважением относятся к российскому президенту (Владимиру Путину – ред.) и, можно сказать, тянутся к российской культуре, интересуются российской историей и в целом жизнью в России. Тысячи молодых египтян изучают сейчас русский язык. В 16 египетских университетах существуют кафедры русского языка", - добавил Борисенко. Кроме того, посол упомянул, что отдельные курсы изучения русского языка действуют в Русских домах в Каире и Александрии.

https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1982006974.html

https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html

россия

египет

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, египет, каир (город), георгий борисенко, владимир путин, в мире