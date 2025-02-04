Египтяне с удовольствием учат русский язык, заявил посол
Посол Борисенко: египтяне тянутся к российской культуре
© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 4 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Египтяне с удовольствием учат русский язык, тянутся к российской культуре и интересуются историей России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Да, многие египтяне с удовольствием учат русский язык. Это обусловлено и тем, что здесь превалирует доброе отношение к нашей стране", - сказал Борисенко.
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Дипломат подчеркнул, что Россия является одной из ведущих стран, куда молодые египтяне едут за получением высшего образования. Также он отметил, что египетская публика с большим интересом относится к культурной жизни в России.
"Египтяне с огромным уважением относятся к российскому президенту (Владимиру Путину – ред.) и, можно сказать, тянутся к российской культуре, интересуются российской историей и в целом жизнью в России. Тысячи молодых египтян изучают сейчас русский язык. В 16 египетских университетах существуют кафедры русского языка", - добавил Борисенко.
Кроме того, посол упомянул, что отдельные курсы изучения русского языка действуют в Русских домах в Каире и Александрии.
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