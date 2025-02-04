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Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году - РИА Новости, 04.02.2025
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04:29 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/egipet-1997217880.html
Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году
Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году - РИА Новости, 04.02.2025
Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году
Россия ожидает, что первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом",... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:29:00+03:00
2025-02-04T04:29:00+03:00
россия
египет
средиземное море
георгий борисенко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
в мире
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Россия ожидает, что первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", полностью заработает до конца февраля 2030 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко. "Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет строго по графику. Сейчас в процессе сооружения находятся все четыре энергоблока. Начался завоз и монтаж оборудования, которое производится в России и некоторых других странах", - сообщил Борисенко, отметив, что на данный момент "Эль-Дабаа" является самой крупной атомной стройкой в мире. "На ней работают тысячи российских специалистов и десятки тысяч египтян. Мы ожидаем, что, если все пойдет как запланировано, то атомная электростанция должна полностью вступить в строй до конца февраля 2030 года, хотя мы видим попытки Запада помешать этому путем санкций против "Росатома", - сказал дипломат. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
https://ria.ru/20241105/egipet-1981892840.html
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россия, египет, средиземное море, георгий борисенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", в мире
Россия, Египет, Средиземное море, Георгий Борисенко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа", В мире
Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году

Посол Борисенко: АЭС "Эль-Дабаа" заработает до конца февраля 2030 года

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Россия ожидает, что первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", полностью заработает до конца февраля 2030 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет строго по графику. Сейчас в процессе сооружения находятся все четыре энергоблока. Начался завоз и монтаж оборудования, которое производится в России и некоторых других странах", - сообщил Борисенко, отметив, что на данный момент "Эль-Дабаа" является самой крупной атомной стройкой в мире.
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
"Ловушку расплава" доставили из России в Египет для АЭС "Эль-Дабаа"
5 ноября 2024, 11:15
"На ней работают тысячи российских специалистов и десятки тысяч египтян. Мы ожидаем, что, если все пойдет как запланировано, то атомная электростанция должна полностью вступить в строй до конца февраля 2030 года, хотя мы видим попытки Запада помешать этому путем санкций против "Росатома", - сказал дипломат.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Площадка АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Росатом" начал изготовление корпуса реактора для АЭС "Эль-Дабаа"
20 сентября 2024, 15:44
 
РоссияЕгипетСредиземное мореГеоргий БорисенкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Эль-Дабаа"В мире
 
 
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