Россия ожидает, что АЭС "Эль-Дабаа" полностью заработает в 2030 году
Посол Борисенко: АЭС "Эль-Дабаа" заработает до конца февраля 2030 года
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Россия ожидает, что первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", полностью заработает до конца февраля 2030 года, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Строительство АЭС "Эль-Дабаа" идет строго по графику. Сейчас в процессе сооружения находятся все четыре энергоблока. Начался завоз и монтаж оборудования, которое производится в России и некоторых других странах", - сообщил Борисенко, отметив, что на данный момент "Эль-Дабаа" является самой крупной атомной стройкой в мире.
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"На ней работают тысячи российских специалистов и десятки тысяч египтян. Мы ожидаем, что, если все пойдет как запланировано, то атомная электростанция должна полностью вступить в строй до конца февраля 2030 года, хотя мы видим попытки Запада помешать этому путем санкций против "Росатома", - сказал дипломат.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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