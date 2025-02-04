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Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025
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03:18 04.02.2025 (обновлено: 03:20 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:18:00+03:00
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египет
россия
в мире
абдель фаттах ас-сиси
брикс
георгий борисенко
москва
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что приглашение будет принято, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко."Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси так же, как лидеры других стран БРИКС и многих других государств, приглашен на торжества в Москве 9 мая по случаю победы в Великой Отечественной войне", - сообщил Борисенко.Дипломат выразил надежду, что приглашение будет принято."Будем очень рады приветствовать президента Египта в нашей стране", - добавил российский посол.
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Египет, Россия, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС, Георгий Борисенко, Москва
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы

Главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси пригласили на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие на военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащие на военном параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что приглашение будет принято, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси так же, как лидеры других стран БРИКС и многих других государств, приглашен на торжества в Москве 9 мая по случаю победы в Великой Отечественной войне", - сообщил Борисенко.
Дипломат выразил надежду, что приглашение будет принято.
"Будем очень рады приветствовать президента Египта в нашей стране", - добавил российский посол.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Фицо подтвердил, что приедет в Россию на празднование 80-летия Победы
31 января, 12:36
 
ЕгипетРоссияВ миреАбдель Фаттах ас-СисиБРИКСГеоргий БорисенкоМосква
 
 
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