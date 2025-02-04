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Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:18:00+03:00
2025-02-04T03:18:00+03:00
2025-02-04T03:20:00+03:00
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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что приглашение будет принято, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко."Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси так же, как лидеры других стран БРИКС и многих других государств, приглашен на торжества в Москве 9 мая по случаю победы в Великой Отечественной войне", - сообщил Борисенко.Дипломат выразил надежду, что приглашение будет принято."Будем очень рады приветствовать президента Египта в нашей стране", - добавил российский посол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, россия, в мире, абдель фаттах ас-сиси, брикс, георгий борисенко, москва
Египет, Россия, В мире, Абдель Фаттах ас-Сиси, БРИКС, Георгий Борисенко, Москва
Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы
Главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси пригласили на празднование 80-летия Победы