https://ria.ru/20250204/egipet-1997214435.html

Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы

Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы - РИА Новости, 04.02.2025

Президента Египта пригласили на празднование 80-летия Победы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:18:00+03:00

2025-02-04T03:18:00+03:00

2025-02-04T03:20:00+03:00

египет

россия

в мире

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КАИР, 4 фев – РИА Новости, Рустам Имаев. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приглашен на празднования в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Россия надеется, что приглашение будет принято, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко."Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси так же, как лидеры других стран БРИКС и многих других государств, приглашен на торжества в Москве 9 мая по случаю победы в Великой Отечественной войне", - сообщил Борисенко.Дипломат выразил надежду, что приглашение будет принято."Будем очень рады приветствовать президента Египта в нашей стране", - добавил российский посол.

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египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, россия, в мире, абдель фаттах ас-сиси, брикс, георгий борисенко, москва