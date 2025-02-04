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Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели - РИА Новости, 04.02.2025
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19:46 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/efremov-1997384948.html
Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели
Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели - РИА Новости, 04.02.2025
Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели
Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось во вторник эвакуировать с места РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:46:00+03:00
2025-02-04T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
сергей ефремов
вооруженные силы украины
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось во вторник эвакуировать с места гибели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Да, сегодня вытащили (тело погибшего Ефремова - ред.) с места гибели", - сообщил депутат, не уточнив других подробностей. По его словам, в районе места гибели Ефремова были мины. "Всё заминировано, а с воздуха - дроны", - сообщил собеседник. Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250203/efremov-1996943014.html
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происшествия, курская область, сергей ефремов, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Сергей Ефремов, Вооруженные силы Украины, Россия
Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели

Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели в Курской области

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось во вторник эвакуировать с места гибели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о желании вернуться домой - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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"Да, сегодня вытащили (тело погибшего Ефремова - ред.) с места гибели", - сообщил депутат, не уточнив других подробностей.
По его словам, в районе места гибели Ефремова были мины.
"Всё заминировано, а с воздуха - дроны", - сообщил собеседник.
Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
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