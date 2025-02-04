Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели
Тело вице-губернатора Приморья эвакуировали с места гибели в Курской области
© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова удалось во вторник эвакуировать с места гибели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Да, сегодня вытащили (тело погибшего Ефремова - ред.) с места гибели", - сообщил депутат, не уточнив других подробностей.
По его словам, в районе места гибели Ефремова были мины.
"Всё заминировано, а с воздуха - дроны", - сообщил собеседник.
Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".