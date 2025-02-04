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В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/efremov-1997279550.html
В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья
В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья
Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:15:00+03:00
2025-02-04T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
приморский край
курская область
сергей ефремов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он герой, его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона (Тигр - ред.), и он был первым его командиром. Геройский человек, геройски погиб", - сказал Песков. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
россия
приморский край
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Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни
Вице-губернатор Приморья Ефремов хотел использовать опыт командира добровольческого отряда, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, рассказал корреспонденту РИА Новости сам Ефремов за несколько дней до своей гибели.
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РИА Новости
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россия, приморский край, курская область, сергей ефремов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Приморский край, Курская область, Сергей Ефремов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-02-04T12:15
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В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья

Песков назвал погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова героем

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Он герой, его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона (Тигр - ред.), и он был первым его командиром. Геройский человек, геройски погиб", - сказал Песков.
Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПриморский крайКурская областьСергей ЕфремовДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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