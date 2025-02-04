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В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья

В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья - РИА Новости, 04.02.2025

В Кремле прокомментировали гибель вице-губернатора Приморья

Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:15:00+03:00

2025-02-04T12:15:00+03:00

2025-02-04T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

приморский край

курская область

сергей ефремов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Погибший в курском приграничье вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов был героем, его вклад хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Он герой, его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона (Тигр - ред.), и он был первым его командиром. Геройский человек, геройски погиб", - сказал Песков. Второго февраля вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

россия

приморский край

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни Вице-губернатор Приморья Ефремов хотел использовать опыт командира добровольческого отряда, чтобы помочь в будущем бойцам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, рассказал корреспонденту РИА Новости сам Ефремов за несколько дней до своей гибели. 2025-02-04T12:15 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, приморский край, курская область, сергей ефремов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность, видео