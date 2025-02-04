https://ria.ru/20250204/dveri-1997306671.html

Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем

Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем - РИА Новости, 04.02.2025

Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем

Мужчина в неадекватном состоянии повредил несколько дверей в медицинском учреждении в красноярском городе Назарово, он привлечен за мелкое хулиганство, сообщил... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:52:00+03:00

2025-02-04T13:52:00+03:00

2025-02-04T14:00:00+03:00

происшествия

назарово

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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии повредил несколько дверей в медицинском учреждении в красноярском городе Назарово, он привлечен за мелкое хулиганство, сообщил краевой главк МВД. По данным ведомства, в полицию Назарово поступили сообщения о повреждении нескольких дверей в местной поликлинике и соседнем здании дневного стационара дерматологического профиля. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, устроил погром и при этом нецензурно выражался. "В Назарово... сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Причину своих действий 40-летний назаровец объяснить не смог", - говорится в сообщении. Уточняется, что он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

https://ria.ru/20240914/pogrom-1972668934.html

назарово

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2025

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происшествия, назарово