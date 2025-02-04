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Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем - РИА Новости, 04.02.2025
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13:52 04.02.2025 (обновлено: 14:00 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/dveri-1997306671.html
Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем
Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем - РИА Новости, 04.02.2025
Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем
Мужчина в неадекватном состоянии повредил несколько дверей в медицинском учреждении в красноярском городе Назарово, он привлечен за мелкое хулиганство, сообщил... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:52:00+03:00
2025-02-04T14:00:00+03:00
происшествия
назарово
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии повредил несколько дверей в медицинском учреждении в красноярском городе Назарово, он привлечен за мелкое хулиганство, сообщил краевой главк МВД. По данным ведомства, в полицию Назарово поступили сообщения о повреждении нескольких дверей в местной поликлинике и соседнем здании дневного стационара дерматологического профиля. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, устроил погром и при этом нецензурно выражался. "В Назарово... сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Причину своих действий 40-летний назаровец объяснить не смог", - говорится в сообщении. Уточняется, что он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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происшествия, назарово
Происшествия, Назарово
Красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем

Неадекватный красноярец повредил двери в поликлинике и не смог объяснить зачем

© Фото : Продвижение Назарово/TelegramМужчина повредил дверь в поликлинике в красноярском городе Назарово
Мужчина повредил дверь в поликлинике в красноярском городе Назарово - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Продвижение Назарово/Telegram
Мужчина повредил дверь в поликлинике в красноярском городе Назарово
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КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Мужчина в неадекватном состоянии повредил несколько дверей в медицинском учреждении в красноярском городе Назарово, он привлечен за мелкое хулиганство, сообщил краевой главк МВД.
По данным ведомства, в полицию Назарово поступили сообщения о повреждении нескольких дверей в местной поликлинике и соседнем здании дневного стационара дерматологического профиля. Очевидцы сообщили, что неизвестный мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, устроил погром и при этом нецензурно выражался.
"В Назарово... сотрудники полиции задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Причину своих действий 40-летний назаровец объяснить не смог", - говорится в сообщении.
Уточняется, что он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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