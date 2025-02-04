Рейтинг@Mail.ru
Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/dush-1997393028.html
Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном
Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном - РИА Новости, 04.02.2025
Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном
Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:07:00+03:00
2025-02-04T21:07:00+03:00
происшествия
кондопога
следственный комитет россии (ск рф)
республика карелия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону. "Следователями СО по городу Кондопоге организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы, 1993 г.р., в квартире одного из жилых домов населенного пункта", - сообщает пресс-служба. Установлено, что вечером 3 февраля женщина принимала душ в своей квартире, используя в это время сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети. Из-за попадания воды на электроприбор пострадавшая получила удар током. "От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия", - добавили в пресс-службе управления.
https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html
кондопога
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кондопога, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия
Происшествия, Кондопога, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Карелия
Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном

СК: жительница Кондопоги умерла от удара током, принимая душ с телефоном

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
"Следователями СО по городу Кондопоге организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы, 1993 г.р., в квартире одного из жилых домов населенного пункта", - сообщает пресс-служба.
Установлено, что вечером 3 февраля женщина принимала душ в своей квартире, используя в это время сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети. Из-за попадания воды на электроприбор пострадавшая получила удар током.
"От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия", - добавили в пресс-службе управления.
Омский школьник провалился под лед на реке, спасая упавший телефон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Омский школьник провалился под лед, спасая упавший телефон
Вчера, 15:49
 
ПроисшествияКондопогаСледственный комитет России (СК РФ)Республика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала