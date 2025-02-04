https://ria.ru/20250204/dush-1997393028.html

Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном

Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном - РИА Новости, 04.02.2025

Жительница Карелии умерла от удара током, принимая душ с телефоном

Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T21:07:00+03:00

2025-02-04T21:07:00+03:00

2025-02-04T21:07:00+03:00

происшествия

кондопога

следственный комитет россии (ск рф)

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Жительница Карелии скончалась от удара током, когда принимала душ с включенным в сеть на зарядку мобильным телефоном, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону. "Следователями СО по городу Кондопоге организована доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы, 1993 г.р., в квартире одного из жилых домов населенного пункта", - сообщает пресс-служба. Установлено, что вечером 3 февраля женщина принимала душ в своей квартире, используя в это время сотовый телефон, подключенный для зарядки к электросети. Из-за попадания воды на электроприбор пострадавшая получила удар током. "От полученной электротравмы гибель потерпевшей наступила на месте происшествия", - добавили в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997334000.html

кондопога

республика карелия

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Станислав Ванд

происшествия, кондопога, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия