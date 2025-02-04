https://ria.ru/20250204/dtp-1997290027.html

В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области

В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 04.02.2025

В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области

Выезд на встречную полосу движения, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии в Новосибирской области, в которой погибли пять человек и... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:50:00+03:00

2025-02-04T12:50:00+03:00

2025-02-04T12:52:00+03:00

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Выезд на встречную полосу движения, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии в Новосибирской области, в которой погибли пять человек и пострадали еще трое, сообщает ГУМВД по региону во вторник. Ранее сообщалось, что днем во вторник пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda 3 и ВАЗ-2107 в Усть-Таркском районе Новосибирской области. "По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения, находясь за рулем машины Mazda 3, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковушкой ВАЗ-2107", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что в результате аварии оба водителя, а также пассажир иномарки и два пассажира отечественного автомобиля погибли. Еще три человека – пассажир из Mazda 3 и два пассажира ВАЗ-21074, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Новосибирской области Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД. 2025-02-04T12:50 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область