https://ria.ru/20250204/dtp-1997290027.html
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 04.02.2025
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области
Выезд на встречную полосу движения, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии в Новосибирской области, в которой погибли пять человек и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:50:00+03:00
2025-02-04T12:50:00+03:00
2025-02-04T12:52:00+03:00
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Выезд на встречную полосу движения, по предварительным данным, стал причиной дорожной аварии в Новосибирской области, в которой погибли пять человек и пострадали еще трое, сообщает ГУМВД по региону во вторник. Ранее сообщалось, что днем во вторник пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda 3 и ВАЗ-2107 в Усть-Таркском районе Новосибирской области. "По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения, находясь за рулем машины Mazda 3, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с легковушкой ВАЗ-2107", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что в результате аварии оба водителя, а также пассажир иномарки и два пассажира отечественного автомобиля погибли. Еще три человека – пассажир из Mazda 3 и два пассажира ВАЗ-21074, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
новосибирская область
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры с места ДТП в Новосибирской области
Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД.
2025-02-04T12:50
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области
Выезд на встречку стал причиной ДТП в Новосибирской области с пятью погибшими