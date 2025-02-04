https://ria.ru/20250204/dtp-1997244512.html
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 04.02.2025
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:01:00+03:00
2025-02-04T10:01:00+03:00
2025-02-04T12:52:00+03:00
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД. "Предварительно установлено, что около 12.00 (08.00 мск) на шестом километре автодороги, между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка, произошло столкновение автомобилей Mazda и ВАЗ. В результате ДТП пять человек погибло и трое пострадали", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По данным региональной прокуратуры, столкнулись "Mazda 3" и "ВАЗ-2107".
https://ria.ru/20250203/dtp-1997186484.html
новосибирская область
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Кадры с места ДТП в Новосибирской области
Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД.
2025-02-04T10:01
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РИА Новости
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происшествия, новосибирская область
Происшествия, Новосибирская область
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек
В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек, трое пострадали