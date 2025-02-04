https://ria.ru/20250204/dtp-1997244512.html

В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек

В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек - РИА Новости, 04.02.2025

В Новосибирской области при ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:01:00+03:00

2025-02-04T10:01:00+03:00

2025-02-04T12:52:00+03:00

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД. "Предварительно установлено, что около 12.00 (08.00 мск) на шестом километре автодороги, между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка, произошло столкновение автомобилей Mazda и ВАЗ. В результате ДТП пять человек погибло и трое пострадали", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По данным региональной прокуратуры, столкнулись "Mazda 3" и "ВАЗ-2107".

https://ria.ru/20250203/dtp-1997186484.html

новосибирская область

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Кадры с места ДТП в Новосибирской области Пять человек погибли и еще трое пострадали при столкновении автомобилей Mazda и ВАЗ в Усть-Таркском районе Новосибирской области, сообщает региональный главк МВД. 2025-02-04T10:01 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область