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Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область
Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 04.02.2025
Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область
Украинские боевики атаковали три населенных пункта Запорожской области с применением БПЛА и артиллерии, информации о жертвах не поступало, сообщил... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:23:00+03:00
2025-02-04T18:23:00+03:00
2025-02-04T18:23:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Украинские боевики атаковали три населенных пункта Запорожской области с применением БПЛА и артиллерии, информации о жертвах не поступало, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "Противник обстрелял центр Каменки-Днепровской из артиллерии, применив кассетные боеприпасы... Также враг предпринял попытку атаковать беспилотником многоквартирный жилой дом в Васильевке... В Пологовском районе зафиксированы атаки БПЛА по территории городского водоканала и зданию администрации села Босань. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет", - говорится в сообщении Тицкого. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область
Тицкий: ВСУ атаковали три населенных пункта Запорожской области