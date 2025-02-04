https://ria.ru/20250204/drony-1997371058.html

Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область

Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 04.02.2025

Дроны ВСУ атаковали Запорожскую область

Украинские боевики атаковали три населенных пункта Запорожской области с применением БПЛА и артиллерии, информации о жертвах не поступало, сообщил... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:23:00+03:00

2025-02-04T18:23:00+03:00

2025-02-04T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Украинские боевики атаковали три населенных пункта Запорожской области с применением БПЛА и артиллерии, информации о жертвах не поступало, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "Противник обстрелял центр Каменки-Днепровской из артиллерии, применив кассетные боеприпасы... Также враг предпринял попытку атаковать беспилотником многоквартирный жилой дом в Васильевке... В Пологовском районе зафиксированы атаки БПЛА по территории городского водоканала и зданию администрации села Босань. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет", - говорится в сообщении Тицкого. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию региона. под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, запорожская область, россия, вооруженные силы украины