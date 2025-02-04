https://ria.ru/20250204/dron-1997369407.html
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины - РИА Новости, 04.02.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины
Две жительницы села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:10:00+03:00
2025-02-04T18:10:00+03:00
2025-02-04T18:23:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
александр богомаз
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ТУЛА, 4 фев - РИА Новости. Две жительницы села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе, в селе Новый Ропск Климовского района пострадала еще одна женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.По словам главы региона, в результате атаки FPV-дронов в селе Новый Ропск Климовского района еще одна женщина получила легкие ранения."В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила легкие ранения. Она доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.Губернатор Брянской области уточнил, что в результате атаки дронов в селе Ломаковка частично повреждено одно домовладение, а в селе Новый Ропск - административное здание.На местах работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html
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брянская область, происшествия, климовский район, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Александр Богомаз
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины
В Брянской области при атаке дронов две женщины получили осколочные ранения