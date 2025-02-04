Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 04.02.2025 (обновлено: 18:23 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/dron-1997369407.html
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины - РИА Новости, 04.02.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины
Две жительницы села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:10:00+03:00
2025-02-04T18:23:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
климовский район
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
ТУЛА, 4 фев - РИА Новости. Две жительницы села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе, в селе Новый Ропск Климовского района пострадала еще одна женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.По словам главы региона, в результате атаки FPV-дронов в селе Новый Ропск Климовского района еще одна женщина получила легкие ранения."В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила легкие ранения. Она доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.Губернатор Брянской области уточнил, что в результате атаки дронов в селе Ломаковка частично повреждено одно домовладение, а в селе Новый Ропск - административное здание.На местах работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20250204/avtobus-1997355288.html
https://ria.ru/20250203/bespilotniki-1996948393.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия, климовский район, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Климовский район, Александр Богомаз
В Брянской области при атаке дронов пострадали три женщины

В Брянской области при атаке дронов две женщины получили осколочные ранения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 4 фев - РИА Новости. Две жительницы села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области получили легкие осколочные ранения в результате атаки украинских дронов-камикадзе, в селе Новый Ропск Климовского района пострадала еще одна женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки две жительницы села, к сожалению, получили легкие осколочные ранения. Они доставлены в районную больницу, где им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале Богомаза.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Запорожской области
Вчера, 17:14
По словам главы региона, в результате атаки FPV-дронов в селе Новый Ропск Климовского района еще одна женщина получила легкие ранения.
"В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила легкие ранения. Она доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
Губернатор Брянской области уточнил, что в результате атаки дронов в селе Ломаковка частично повреждено одно домовладение, а в селе Новый Ропск - административное здание.
На местах работают оперативные и экстренные службы.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников
3 февраля, 06:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияКлимовский районАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала