https://ria.ru/20250204/drevesina-1997132877.html

Разберут на щепки: финны перешли к крайним мерам из-за России

Разберут на щепки: финны перешли к крайним мерам из-за России - РИА Новости, 04.02.2025

Разберут на щепки: финны перешли к крайним мерам из-за России

В ЕС отказались от российской древесины, подставив под удар ее ключевых импортеров. Сырье заметно подорожало, возник дефицит. В Финляндии резко увеличили... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:00:00+03:00

2025-02-04T08:05:00+03:00

финляндия

евросоюз

древесина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС отказались от российской древесины, подставив под удар ее ключевых импортеров. Сырье заметно подорожало, возник дефицит. В Финляндии резко увеличили вырубку собственного леса. Последствия для экономики и экологии крайне неблагоприятные, уверены эксперты.Столкнулись с дефицитомЭмбарго на древесину ввели еще в рамках пятого пакета санкций в 2022-м. Россия была вторым по масштабам поставщиком после Китая. По данным Федеральной таможенной службы, лесоматериалов в нынешние недружественные страны в 2021-м экспортировали на 504 миллиона евро. Из них 374,5 миллиона поступило в Москву из Финляндии. Столько стоили 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона необработанных лесоматериалов и 0,5 — распиленных. Всего более восьми миллионов "кубов".Придется наращивать собственную вырубку, предупреждали в 2022-м финские отраслевые организации. Ресурсы вроде бы есть: леса занимают 77 процентов территории страны. Это полпроцента мировых запасов древесины — больше всех в Европе. Однако есть требования ЕС по поглощению углерода. Кроме того, много леса пускают на отопление в виде щепы и гранул. Ведь российского импорта нет, а тепловые электростанции отказались от торфа и угля.В итоге древесины не хватает."По какой-то причине отрасль и общество в целом не готовы признать, что у нас проблемы, — и уже долгое время", — отмечал исследователь Якоб Доннер-Амнелл из Университета Восточной Финляндии.В 2023-м Национальный институт ресурсов страны озвучил последствия санкций: спад в лесной промышленности, сокращение экспорта лесопродукции. Плюс взлетевшие цены на балансовую древесину."Скорее всего, в ближайшее время картина не изменится", — указывали эксперты.Начали рубитьВ 2024-м финский канал MTV Uutiset сообщал о рекордном подорожании древесины из-за высокого спроса. По данным Лесного центра (Metsäkeskus) Финляндии, прекращение импорта из России обернулось почти десятипроцентным ростом цен.В Helsingin Sanomat писали о серьезных трудностях лесопильной отрасли. А экономическое издание Tekniikka & Talous уточняло, что стоимость сырья стабильно повышается в среднем на десять процентов в год."Производители мебели в полной мере ощутили на себе все "прелести" антироссийских санкций. Надо поднимать цены на готовую продукцию, но покупательная способность населения в Финляндии и других странах ЕС снизилась", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.По результатам исследовании Metsäkeskus, наиболее дефицитная балансовая древесина, необходимая для производства целлюлозы и древесной массы, подорожала на 20 процентов.И лес рубят с небывалой ранее скоростью. В 2024-м — 65 миллионов кубометров, на 11 миллионов больше, чем в 2023-м.Плохие последствияТенденция крайне неблагоприятная и для экологии, и для экономики, констатируют аналитики."Сокращение лесных массивов влияет на биоразнообразие, углеродный баланс и состояние почв. Высокие темпы вырубки требуют усиленных программ лесовосстановления", — подчеркивает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.Возникают риски эрозии почв, нарушения круговорота воды. И вряд ли Финляндия способна быстро восстановить вырубленные площади, добавляет Хазанов.Страдает и биоэнергетика, частично замещающая углеводороды в энергобалансе страны."Если лесные запасы истощатся, понадобится увеличивать импорт других видов топлива, что усилит зависимость от внешних поставщиков энергоресурсов и повысит затраты промышленности и домохозяйств", — уточняет Севостьянов.Восточный векторРоссия, по данным платформы ООН Comtrade, еще в 2023-м увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть — до четырех миллиардов долларов. Крупнейший импортер — Китай, 14 миллионов кубометров. Узбекистан приобрел два миллиона, Казахстан — 1,1. Резко нарастили закупки Индия и Южная Корея. Экспорт древесины в Индию за десять месяцев 2024-го достиг 26,6 миллиона долларов — в полтора раза больше, чем в 2023-м. Особенно высок спрос на клееную фанеру и распиленные лесоматериалы.Россия поднялась с четвертого на второе место среди поставщиков древесины в Южную Корею, потеснив Индонезию и Китай. Также российский лес приобретают Турция, Киргизия, Египет, ОАЭ, Ливан, Иран, Ирак, Сирия, Израиль, Афганистан.Обходные закупкиИнтересно, что, пока Финляндия компенсирует дефицит активной вырубкой леса, ряд стран Евросоюза продолжает покупать древесину из России обходными путями. Как в случае с углеводородами и другой "запрещенкой", это делают через посредников, серьезно переплачивая. Формально российская фанера и пиломатериалы не должны попадать на рынок ЕС, но на деле поставки растут.Как показало расследование британской неправительственной организации Earthsight, за последние два года ЕС получил более 500 тысяч кубометров российской древесины через Казахстан, Турцию и Китай на полтора миллиарда евро.Фанеру и пиломатериалы везут в Германию, Польшу, Испанию, Португалию, Италию, Эстонию. В одной только Польше казахстанский импорт взлетел почти в пять раз, а по всему ЕС сумма таких сделок достигла 126 миллионов евро.

https://ria.ru/20250129/finlyandiya-1996140238.html

https://ria.ru/20240706/defitsit-1957815170.html

https://ria.ru/20250116/drevesina-1993939479.html

https://ria.ru/20240907/koreja-1971221974.html

финляндия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

финляндия, евросоюз, древесина, санкции в отношении россии